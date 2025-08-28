東証スタンダード（前引け）＝売り買い拮抗、セーラー広告、誠建設がS高 東証スタンダード（前引け）＝売り買い拮抗、セーラー広告、誠建設がS高

28日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数681、値下がり銘柄数668と、売り買いが拮抗した。



個別ではセーラー広告<2156>、誠建設工業<8995>がストップ高。堀田丸正<8105>、センコン物流<9051>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ドライケミカル<1909>、鳥越製粉<2009>、フジ日本<2114>、フィットイージー<212A>、サニーサイドアップグループ<2180>など84銘柄は年初来高値を更新。イクヨ<7273>、ｕｎｂａｎｋｅｄ<8746>、インタートレード<3747>、ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>、トレードワークス<3997>は値上がり率上位に買われた。



一方、ジェイ・エスコムホールディングス<3779>がストップ安。ホームポジション<2999>は一時ストップ安と急落した。ＩＧポート<3791>、昴<9778>は年初来安値を更新。ベクターホールディングス<2656>、ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ<7035>、ジオコード<7357>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>、フェスタリアホールディングス<2736>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

