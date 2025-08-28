BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）と坂口健太郎が共演したショートフィルム「Dream」のビハインド映像が公開され、話題を集めている。

【動画】坂口健太郎がBLACKPINKリサと相合傘！「Dream」ビハインド映像【動画】再生数2360万回超の「Dream」ショートフィルム

■ベッドで接近、歯磨き…ラブラブな恋人演じたBLACKPINKリサ＆坂口健太郎

「Dream」は2月にリリースされたLISAのアルバム『Alter Ego』に収録されているバラードナンバー。8月14日に公開されたショートフィルムでは、リサと坂口が恋人役を演じて話題を集め、再生回数は2360万回を突破している（8月28日現在）。亡くなった恋人と再会する物語を通して、“愛と喪失”というテーマを美しく昇華した。

ビハインド映像では歯磨きやドライブ、リサと坂口がベッドに寝そべって接近するシーンなど、様々な撮影風景を公開。ふたりが穏やかな表情で会話を交わしたり、感情を込めた演技に集中する姿が捉えられている。

リサはプロジェクトのコンセプトについて「旅路」だと説明。また坂口はリサとの撮影について、日傘を持ってあげる優しさを見せながら「なんだかちょっと寂しい気持ち。僕は明るい表情のシーンが多いけど、彼女に寂しい印象を受けて、撮影しながら悲しい気持ちになります」と、ストーリーに入り込んだような感想を語り、これにリサは両手を胸に当てて、感激するようなリアクションを見せた。

SNSでは「ビハインドもかわいくて愛が詰まっていて最高」「2人の相性抜群！」「終始2人が可愛すぎる」「恋人感がリアルすぎて涙出てくる」「リサちゃん照れちゃって可愛い」と、多くの反響が起こっている。

■動画：LISA「DREAM feat. Kentaro Sakaguchi(Official Short Film MV)」