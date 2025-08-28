ETF売買動向＝28日前引け、ＭＸ高利Ｊリ、ＧＸオフ日Ｒが新高値 ETF売買動向＝28日前引け、ＭＸ高利Ｊリ、ＧＸオフ日Ｒが新高値

28日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比28.6％増の1194億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.2％増の1006億円だった。



個別ではグローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2528> 、グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2855> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数 <1595> 、ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> など20銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は3.77％安、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> は3.54％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> は3.10％安と大幅に下落。



日経平均株価が211円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金518億1200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均572億5100万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が105億6900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が77億5700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が77億1800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が50億6500万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が47億2600万円の売買代金となった。



株探ニュース

