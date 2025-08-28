妙高高原インターから 車で約10分、見晴らしの良い高台にある『台所micchi(みっち)』。

もともと民宿だった建物の良いところを残して改装し、中はノスタルジックでかわいい空間に。店内には、オーナーの竹田さんがセレクトしたフランスのアンティーク家具が並び、インテリアや食器もとにかくおしゃれ。窓からは自然豊かな景色が一望でき、景色を楽しみながら旬の地元食材をつかったランチとスイーツも楽しめます。



料理が好きだという竹田さんが店名にもある「台所」で腕をふるっています。こだわりは、地元でとれた食材を使うこと。毎日仕入れに行き、そのとき一番おいしそうな野菜に合いそうな調理法で料理をしているそう。



「ランチプレート(2,200円/税込み・ドリンク付き)」は、メインとデリ合わせて7～8品ほどと品数多めなのもこだわり。この日は、旬のインゲン豆のフライ・えだ豆コロッケ・ケークサレ・夕顔と鶏とパクチーのスープなど、どれもオーナーが手間ひまかけた手作りメニューばかり。



「カフェメニュー」は、月替わりで3種類。使うハーブも自家栽培で、アイスも手作りというこだわり。

8月の一皿は「高原ブルーベリーとラベンダー×はちみつのミルフィーユ」。

ブルーベリーのムースがパイ生地でサンドされ、横には手作りのバニラアイスが添えられています。ラベンダーのお花やブルーベリーでデコレーションされ、見た目もかわいく華やかな一皿に。バターの香りが芳醇なサクサク食感のパイ生地に、ふわふわムースのブルーベリーの香りが口の中で広がります。

竹田さんが1人で切り盛りしているため、ランチは予約がおすすめです。





また、台所micchiから車で10分ほどのところには『妙高高原スカイケーブル』があり、ゴンドラにのって空中散歩した先には絶景にカフェが楽しめます。さらに、今年から〝妙高の自然×アート〟の融合した「アートスクエア」も登場。自然と調和したアートはみなさんを迎えてくれます。



他にも、「ザ・ビュー」にあるブランコもおすすめ。ブランコに揺られながら野尻湖や山々を一望できる景色をみてひと休みしませんか。



●台所micchi

新潟県妙高市杉野沢2054-2

休館日｜不定休

※ランチは予約がオススメ

詳しくはInstagramをチェック