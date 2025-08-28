28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数200、値下がり銘柄数354と、値下がりが優勢だった。



個別ではビーマップ<4316>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>が一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス<141A>、オプロ<228A>、勤次郎<4013>、サイエンスアーツ<4412>、アンジェス<4563>など18銘柄は年初来高値を更新。コンヴァノ<6574>、イントランス<3237>、デジタリフト<9244>、サイバー・バズ<7069>、メディア総研<9242>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＬＯＩＶＥ<352A>、ビーブレイクシステムズ<3986>、ベストワンドットコム<6577>が年初来安値を更新。ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、キャンバス<4575>、メドレックス<4586>、イタミアート<168A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

