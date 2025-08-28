ETF売買代金ランキング＝28日前引け
28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 51812 23.7 31310
２. <1357> 日経Ｄインバ 10569 34.8 8639
３. <1360> 日経ベア２ 7757 75.8 212.1
４. <1458> 楽天Ｗブル 7718 40.3 37090
５. <1579> 日経ブル２ 5065 -11.9 337.0
６. <1459> 楽天Ｗベア 4726 71.5 348
７. <1321> 野村日経平均 3110 22.3 44060
８. <1329> ｉＳ日経 2677 346.9 4416
９. <1540> 純金信託 2642 34.1 15075
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2472 272.9 48120
11. <1320> ｉＦ日経年１ 1615 72.5 43910
12. <1306> 野村東証指数 1493 91.7 3200.0
13. <1568> ＴＰＸブル 1381 77.5 580.6
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ 680 -5.2 2079.5
15. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 623 6.3 681.2
16. <2644> ＧＸ半導日株 539 84.0 1879
17. <1346> ＭＸ２２５ 512 95.4 44100
18. <1330> 日興日経平均 494 123.5 44100
19. <1571> 日経インバ 480 370.6 503
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 464 38.1 2082
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 436 -13.3 315.2
22. <1545> 野村ナスＨ無 435 31.4 34940
23. <1308> 日興東証指数 405 10.7 3165
24. <1655> ｉＳ米国株 405 -31.9 687.0
25. <1358> 日経２倍 398 4.7 59000
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 359 27.8 218
27. <1356> ＴＰＸベア２ 326 91.8 219.3
28. <1369> Ｏｎｅ２２５ 312 536.7 42860
29. <1547> 日興ＳＰ５百 307 66.8 10385
30. <1367> ｉＦＴＰＷブ 284 647.4 44780
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 269 -19.0 53000
32. <2244> ＧＸＵテック 260 72.2 2675
33. <1671> ＷＴＩ原油 252 -3.8 3003
34. <1328> 野村金連動 237 7.7 11990
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 235 -19.2 27435
36. <1476> ｉＳＪリート 233 -9.0 1995
37. <1489> 日経高配５０ 229 -45.5 2517
38. <1326> ＳＰＤＲ 219 23.7 45940
39. <1615> 野村東証銀行 212 17.1 450.3
40. <2248> ｉＦＳＰ有 207 2487.5 2420
41. <1580> 日経ベア 200 -62.5 1335.5
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 197 37.8 12450
43. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 190 -18.8 2011
44. <1678> 野村インド株 186 -26.8 329.5
45. <2841> ｉＦＥナ百有 179 713.6 1395
46. <1542> 純銀信託 168 -36.6 16860
47. <1398> ＳＭＤリート 165 -58.2 1997.5
48. <2865> ＧＸＮカバコ 159 13.6 1084
49. <2516> 東証グロース 153 -48.3 607.2
50. <2559> ＭＸ全世界株 153 9.3 23070
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
