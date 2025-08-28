　28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 51812　　　23.7　　　 31310
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 10569　　　34.8　　　　8639
３. <1360> 日経ベア２　　　　7757　　　75.8　　　 212.1
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7718　　　40.3　　　 37090
５. <1579> 日経ブル２　　　　5065　　 -11.9　　　 337.0
６. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4726　　　71.5　　　　 348
７. <1321> 野村日経平均　　　3110　　　22.3　　　 44060
８. <1329> ｉＳ日経　　　　　2677　　 346.9　　　　4416
９. <1540> 純金信託　　　　　2642　　　34.1　　　 15075
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2472　　 272.9　　　 48120
11. <1320> ｉＦ日経年１　　　1615　　　72.5　　　 43910
12. <1306> 野村東証指数　　　1493　　　91.7　　　3200.0
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　1381　　　77.5　　　 580.6
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 680　　　-5.2　　　2079.5
15. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 623　　　 6.3　　　 681.2
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　 539　　　84.0　　　　1879
17. <1346> ＭＸ２２５　　　　 512　　　95.4　　　 44100
18. <1330> 日興日経平均　　　 494　　 123.5　　　 44100
19. <1571> 日経インバ　　　　 480　　 370.6　　　　 503
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 464　　　38.1　　　　2082
21. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 436　　 -13.3　　　 315.2
22. <1545> 野村ナスＨ無　　　 435　　　31.4　　　 34940
23. <1308> 日興東証指数　　　 405　　　10.7　　　　3165
24. <1655> ｉＳ米国株　　　　 405　　 -31.9　　　 687.0
25. <1358> 日経２倍　　　　　 398　　　 4.7　　　 59000
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 359　　　27.8　　　　 218
27. <1356> ＴＰＸベア２　　　 326　　　91.8　　　 219.3
28. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 312　　 536.7　　　 42860
29. <1547> 日興ＳＰ５百　　　 307　　　66.8　　　 10385
30. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 284　　 647.4　　　 44780
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 269　　 -19.0　　　 53000
32. <2244> ＧＸＵテック　　　 260　　　72.2　　　　2675
33. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 252　　　-3.8　　　　3003
34. <1328> 野村金連動　　　　 237　　　 7.7　　　 11990
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 235　　 -19.2　　　 27435
36. <1476> ｉＳＪリート　　　 233　　　-9.0　　　　1995
37. <1489> 日経高配５０　　　 229　　 -45.5　　　　2517
38. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 219　　　23.7　　　 45940
39. <1615> 野村東証銀行　　　 212　　　17.1　　　 450.3
40. <2248> ｉＦＳＰ有　　　　 207　　2487.5　　　　2420
41. <1580> 日経ベア　　　　　 200　　 -62.5　　　1335.5
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 197　　　37.8　　　 12450
43. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 190　　 -18.8　　　　2011
44. <1678> 野村インド株　　　 186　　 -26.8　　　 329.5
45. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 179　　 713.6　　　　1395
46. <1542> 純銀信託　　　　　 168　　 -36.6　　　 16860
47. <1398> ＳＭＤリート　　　 165　　 -58.2　　　1997.5
48. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 159　　　13.6　　　　1084
49. <2516> 東証グロース　　　 153　　 -48.3　　　 607.2
50. <2559> ＭＸ全世界株　　　 153　　　 9.3　　　 23070
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


