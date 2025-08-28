米歌手テイラー・スウィフト（35）と米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティー・チーフスのTEトラビス・ケルシー（35）が26日に婚約を電撃発表したことを受け、ケルシーの父親がプロポーズは2週間前だったと明かした。

2人は「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」とつづり、互いのインスタグラムでプロポーズの様子を収めた写真を投稿して婚約を発表したが、詳細については明かしていなかった。

ケルシーの父エド・ケルシー氏が27日にメディアの取材に応じ、「息子はミズーリ−州リーズ・サミットの自宅で、2週間くらい前にプロポーズした」とコメント。「もう少し待つつもりだったが、最終的にはこの時を逃さなかった。息子には何度も言ったんだ。道端でもいいし、特別なイベントになる場所ならどこでもいいと。片膝をついてプロポーズすればいいだけですから」と、数カ月前から相談を受けていた息子にアドバイスを送っていたことも明かした。

同氏によると、ケルシーは夕食前にスウィフトを「ワインを飲みに行こう」と外に誘い出し、花で飾られた美しい庭でひざまずいてプロポーズしたといい、その後すぐ互いの両親にビデオ電話で連絡をし、婚約を知らせたという。挙式の計画はまだこれからだというが、情報筋は英デイリー・メール紙にケルシーは自ら主導権を握って「夢の結婚式」の計画を練っており、「世紀の挙式になるでしょう」と語っている。

婚約の時期を巡っては、9月に開幕するNFLのシーズン終了後になるとの見方も強かったが、ファンの間では12日にスウィフトがケルシー兄弟のポッドキャストに出演して新アルバムのリリースを発表した日に婚約したのではないかとの臆測も流れている。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）