元NMB48のタレント福本愛菜（32）が28日までにインスタグラムを更新。第１子を出産したことを報告した。

福本は「先日無事第一子を出産いたしました 先生、助産師さん、周りの方々の協力もあり旦那さんも立ち会うことができました」と報告し、第１子の写真を投稿した。

「（赤ちゃんの絵文字）もパパがくるまで生まれるの待ってくれて、すでに親孝行babyでみんなに褒められてた 全力で楽しみながら出産できました!!!生まれた瞬間のあの感動は一生の宝物やなあ」と出産を振り返った。

続けて「なにより10ヶ月間お腹の中でしっかり大きくなって、元気いっぱいで生まれてきてくれた天使くん よくがんばったね ありがとう」と呼びかけた。

さらに「色々と融通きかせてくださって、全て叶えてくれた産院にはほんまに感謝でしかない 先生も助産師さんもみんな温かくて退院するのちょっぴり寂しかったもん めちゃくちゃお世話になりました ありがとうございました!!!」と関係者らへ感謝を伝えた。

福本は「もう（赤ちゃんの絵文字）が天使で可愛すぎて2人してメロメロ 大変やけどいろんな表情見せてくれるから毎日楽しいし癒されてますっ これから笑顔いっぱい、幸せいっぱいの賑やかファミリーでたくさんの思い出作っていこうね 3人家族になった私たちを今後ともよろしくお願いいたします」とつづった。

福本は32歳の誕生日を迎えた3月25日にインスタグラムを更新し、結婚と妊娠を発表した。

福本は、10年秋に創設されたNMB48の1期生。同期の山本彩、渡辺美優紀、山田菜々らとともに主力メンバーとして活躍した。13年にグループを卒業した後、吉本新喜劇の研究生として活動。19年には新喜劇研究生を卒業し、タレントとして活動している。