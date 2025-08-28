星野リゾートは、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。日本初のグランピングリゾート「星のや富士」において、9月1日から11月25日まで、富士北麓の森で自然の心地よさを楽しむ「秋のグランピング滞在」を提供開始する。秋風を感じながら、栗のクレームブリュレを味わう「森のひととき」、動物の足跡やキノコなど自然の恵みを発見する「秋の森 ディスカバーウォーク」など、赤や黄色に深まっていく森を満喫する滞在を楽しむことができる。

星のや富士は、富士箱根伊豆国立公園（富士箱根伊豆国立公園は、成層火山・カルデラ・火山島などによって形造られる各種火山地形や温泉、変化に富む海岸線や島嶼からなる火山国日本を代表する国立公園。環境省HP）にあり、標高840〜940mほどの丘陵地に面している。秋の森は、木の実やキノコといった恵みや、紅葉や黄葉（おうよう）で木々が色とりどりに染まる景色が広がり、秋ならではの体験ができる。また、秋が深まるにつれて次第に夜の時間が長くなり、気温も過ごしやすいので、夜長を楽しむには最適だとか。富士北麓の自然の中で、森の味覚を満喫できる食事やアクティビティを、秋ならではの景色とともに楽しんでほしいと考えている。



「森のひととき」

「森のひととき」は、チェックインしてすぐの秋風を感じる午後に、クラウドテラスの好きな席でスイーツと、コーヒーや紅茶など温かい飲み物を一緒に味わう時間。秋は、クリーミーで風味豊かな栗のカスタードと、表面のパリパリしたキャラメルの食感のコントラストを楽しめる栗のクレームブリュレを提供する。



「薫る森の蒸留」

秋の夜長に、心地よい風を感じる木漏れ日デッキで「薫る森の蒸留」を楽しめる。ヒノキやホウバ、ラベンダーといった3種類の香りの蒸留水から、お気に入りの香りの見つける体験とのこと。秋限定のホウバは、焦がしたキャラメルや紅茶のような香りとなっている。好みの香りは、キャビン（客室）に持ち帰り、夕食後や就寝前の時間も楽しめる。



「和梨のアールグレイクーラー」

秋の夜長に揺らめく焚き火を囲んで、お酒を嗜む時間を過ごす「焚き火BAR」と、森の中に日替わりでギターやオカリナなどの音色が響く「森の演奏会」を開催する。夕食後に、秋限定のドリンクとして、「和梨のアールグレイクーラー」を味わえる。アールグレイの柑橘香るリキュールに、甲州ワインを蒸留したブランデーとコクのある風味豊かな和梨を合わせた。就寝前の静寂に包まれる夜の森で、焚き火とともに穏やかな時間を過ごせる。



「秋の森 ディスカバーウォーク」

秋が深まる森で、星のや富士のスタッフであるグランピングマスターとともに「秋の森 ディスカバーウォーク」へ出発。出かけるのは、落ち葉を踏みしめながら、夜に動き回る動物たちの足跡や気配を感じる森の散策路。鳥のさえずりや土から顔を出すキノコといった秋ならではの自然の恵みに出会える。



「森の⽯窯ピザづくり」

クラウドテラスの石窯で、秋ならではの食材を使ったピザづくりを楽しめる。ピザに使うのは、甲州味噌と大葉を使ったジェノベーゼソース。ソースと相性の良い、食感の異なる4種類のきのこをトッピングして焼き上げる。秋の陽気の中、香ばしい香りが広がる屋外の会場で、自分で作ったオリジナルのピザを味わう時間となる。

［星のや富士「秋のグランピング滞在」概要］

期間：9月1日（月）〜11月25日（火）

対象：宿泊者

備考：天候や仕入れ状況によって、提供内容や食材が一部変更になる場合がある

［星のや富士 施設概要］

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町大石1408

電話：050−3134−8091（星のや総合予約）

客室数：40室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 1泊13万5000円〜（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：河口湖ICから車で約20分

星野リゾート＝https://hoshinoresorts.com/jp