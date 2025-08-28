森昌子、桜田淳子、山口百恵――光り輝くタレントの原石を選りすぐる内容が人気を博した、昭和の人気オーディション番組『スター誕生』。そこで生まれるドラマの数々を、ノンフィクション作家である田崎健太氏の最新刊『ザ・芸能界 首領たちの告白』（講談社）より一部抜粋してお届け。

周防郁雄氏（写真：時事通信）

バーニング周防郁雄が手を挙げた

『スター誕生！』はこの後も人材を輩出し続ける。岩崎宏美、ピンク・レディー、石野真子、柏原よしえ（現・柏原芳恵）たちである。

金谷（金谷勲夫。『スター誕生！』『天才・たけしの元気が出るテレビ！！』などを手掛けた日本テレビの元制作者）は中でも1982年にデビューした2人が印象に残っているという。

「ぼくは予選会では（応募してきた）1000人全員の顔を見ている。歌じゃないです。本人の顔、動き、声を見る」

だから本当に疲れるんですよ、と言った。彼女を見たとき金谷は「来た」と心の中で呟いたという。

「その頃は日本テレビのJスタジオというところで予選会をやっていたんです。ぼくは二重丸をつけてその子を残したんです。（番組収録に）出すつもりで翌週も彼女を呼んだ。何を歌うかという楽曲決めだったんです。ところが全く歌えない。本人に“歌、覚えていないだろ”と聞いたら、やっていないと。お前、ワンコーラスぐらいちゃんと歌えるようになろうよって言って、（アコーディオン奏者の）横森（良造）さんのレッスンを受けさせました。そして翌週、（また）スタジオに呼び、テレビで歌うワンコーラスを形にしました。（収録日）普段、ぼくは審査員に何かを言うことはないんです。このときに限っては、いい素材がいます、良く見てくださいと言ったんです」

その噂を聞きつけたのが、周防郁雄だった。

「周防さんにどうだって聞かれました。ぼくはいいと思いますと答えました。歌は上手くない。ただ、音痴ではない。訓練したことがないとも言いましたね。そして周防さんは、取りたいと札を挙げたんじゃないですか。あのとき3社が札を挙げた。周防さんのところとレコード会社、そして系列の事務所でした。どうしても欲しかったんだと思います」

彼女の名は…

小泉今日子である。

「周防さんはぼくが言ったことを分かっていた。彼女はきちんと教えないと良くならないと。デビューを遅らせて、半年間みっちりとレッスンを受けさせた」

周防さんはぼくのことを、「この人がぼくに小泉今日子をくれた」と紹介するんですと笑った。

「周防さんは、小泉今日子は一度スタ誕で落ちているという話をすることもあるそうです。それは正確ではない。彼女に光る部分があったので、例外として3週来てもらったんです」

