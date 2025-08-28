「私の記憶の中で彼の最高のカーブだと思う」“ピッチングニンジャ”も驚愕 大谷翔平、5回1失点9奪三振で749日ぶり勝利の権利
大谷が749日ぶりとなる勝ち投手の権利を得た(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間8月27日、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。5回1失点で749日ぶりとなる勝ち投手の権利を得て降板した。
初回は先頭に安打を打たれたものの2三振を奪うなど無失点。2回は2四球と2暴投で一死二、三塁のピンチを招いたが、2者連続三振で切り抜けた。
ギャビン・ラックスには131キロのカーブで空振り三振に切って取り、投球分析家として知られる「ピッチングニンジャ」ことロブ・フリードマン氏は自身のXで「私の記憶の中で彼の最高のカーブだと思う」と絶賛。カーブを効果的に使い、打者を牛耳った。
3回はノエルビ・マルテに先制の11号ソロを浴びて1点を失ったが、4回は三者凡退に抑えると、その裏に打者として右前打で出塁すると、一死満塁からキケ・ヘルナンデスの適時打、二死満塁からダルトン・ラッシングの適時打でドジャースが4−1と逆転に成功した。
5回はマシュー・マクレーンを143キロのスライダーで空振り三振に仕留めるなど、三者凡退で5回を投げ切り、5回87球2安打1失点9奪三振の内容でマウンドを降りた。
