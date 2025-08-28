

「ルックプラス バスタブクレンジング HARD洗浄」

ライオンは、浴そうの「こすらず洗う」習慣を提案する「ルックプラス バスタブクレンジング」から、シャワーの水圧だけで浴そうの頑固汚れまでこすらず落とせる浴室用洗剤「ルックプラス バスタブクレンジング HARD洗浄」を10月1日に発売する。

「ルックプラス」は従来の掃除方法ではなく、独自の新方式を採用して「がんばらなくてもキレイ」を実現するお掃除習慣を提案してきた。中でも「ルックプラス バスタブクレンジング」は、「ミストを浴そう全体に吹きかけて、60秒後に流すだけ。」という浴そうを「こすらず洗える」新方式で、2018年の発売以来、高評を得ているという。これによって、浴そうをこすらず洗える洗剤の購入率は浴室洗剤市場の約4割（「こすらず洗える」ことを訴求する商品として、インテージSCI浴室用洗剤市場 購入率データ2024年より当社にて算出）まで拡大した。

一方、従来の「こすって洗う」方法を続ける人の多くは、湯抜き後の「長時間放置したときの汚れ」や「入浴人数が多い家庭の汚れ」について、「こすらないと落ちない」と認識していることが明らかになった（n＝236、WEB調査（2024年5月）、同社調べ）。そして実際に、これらの汚れは頑固になっていることが判明した。

そこで、浴室の頑固汚れまでこすらずに落とし、従来の負担が大きい掃除方法から解放する新アイテムとして「ルックプラス バスタブクレンジング HARD洗浄」を発売する。

「ルックプラス バスタブクレンジング HARD洗浄」は、シャワーの水圧だけで浴そうの頑固汚れまでこすらず落とせる浴室用洗剤。バスタブクレンジング史上最高濃度の洗浄成分を配合した。浴そうにシューーーッとかけて60秒後に流すだけだという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月1日（水）

ライオン＝https://www.lion.co.jp/ja