『百姓貴族』3rd Season、初回放送は10月3日に決定 告知PV公開
TOKYO MXにて放送されるテレビアニメ『百姓貴族』3rd Seasonの初回放送が10月3日（毎週金曜 後9：54〜後10：00）に決定。あわせて告知PVが公開された。
【場面カット】なにがあった（笑）ブチギレる荒川弘
告知PVでは、pachaeの歌う主題歌「陰になり日向になり」をBGMに、3rd Season最初の話、29頭目「牛を飼う」、30頭目「牧草」の映像も一部チラ見せされている。
本作は、漫画家・荒川弘氏がマンガ家になる前の7年間、北海道で農業に従事していた頃を描いた、シリーズ累計450万部を突破する人気農家エッセイ漫画が原作。2023年7月より第1期が放送され、24年10月より2nd Seasonが放送。3rd Seasonは今まで以上にパワーアップした『百姓貴族』の世界が展開される。
