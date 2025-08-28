雪印メグミルクは、「6Pチーズ 雪印北海道バター入り」（90g）を9月1日から発売する。

1954年（昭和29年）に発売した「6Pチーズ」は、現在、国内売上No.1チーズ（インテージ SRI＋ チーズ市場 2024年4月〜2025年3月 累計販売金額）として、親から子へ受け継がれるように、長きにわたり多くの人に支持されている。

その一方で、若年層の購入率は課題の1つだった。そこで同社は昨年から、「朝ごはんに、愛チーズ！」、「親子のドタバタ朝食を救う3か条」といった、若年子育て層をターゲットとしたプロモーションを展開。また、お菓子やパン、おもちゃなど他社とのコラボや、100周年記念商品の発売などを実施した。結果、若年子育て層を中心に全世代の購入率が拡大し、2024年度「6Pチーズ」シリーズは過去最高の売上を記録した。





若年子育て層の消費者に向けて新たな「6Pチーズ」の開発を検討するにあたり、「うまみ」「コク」「濃厚」の3要素を満たす素材で最も有効と考えたのはバターだった。バターにはパンや料理を通じてすでに体感している「コクのある豊かな風味」がある。子どもはもちろん、家族全員が楽しめる存在であり、1925年の創業以来、同社が製造販売している、伝統ある素材となっている。こうして「6Pチーズ 雪印北海道バター入り」は誕生した。

雪印メグミルクは、今年創業100周年を迎えた。次の100年に向けて、「6Pチーズ」と「雪印北海道バター」という、築き上げた伝統を技術でつなぎ、特別なおいしさを届ける新たな商品を発売する。

「6Pチーズ」は、これからも消費者自身と家族に寄り添い、家庭に欠かすことのできない存在を目指していく考え。

商品特長は、これからの100年に向けた「6Pチーズ」の新たな定番商品。「6Pチーズ」に「雪印北海道バター」を加えた特別なおいしさを提供する。バターの豊かな香りとコクの余韻を愉しめて、後をひく味わいとなっている。

［小売価格］465円（税別）

［発売日］9月1日（月）

雪印メグミルク＝https://www.meg-snow.com