“たまご天”がドン！7種の天ぷらを楽しめる『月見天丼』がほっかほっか亭から登場
「ほっかほっか亭総本部」は、9月1日より『月見天丼』の発売を開始する。
【写真】月見天丼オリジナルTシャツが当たるキャンペーンも
秋の風物詩である「お月見」をテーマにし、箸で割ると、まるで満月のような黄身が現れる『たまご天』をはじめ、秋の味覚の天ぷらが一度に楽しめる、見た目も特別な『月見天丼』を今年も期間限定で発売する。
黄身の濃厚なコクと、白身の弾力が楽しめる『たまご天』、やさしい甘みが広がる『かぼちゃ天』、旨みが溢れる『まいたけ天』、風味豊かな『ごぼう天』という秋の味覚たち。さらに、定番の『えび天』『ちくわ磯辺』『さわら天』を一緒に楽しむことができる天丼となっている。昆布やかつお節、しいたけの旨味の濃厚なコクが特長の天丼のたれをかけて、天ぷらと白ごはんの絶妙なハーモニーを楽しむことができる。
■商品詳細 ※価格は税込
『月見天丼』740円
たまご、えび、さわら、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の7種類の天ぷらを味わえる、秋の味覚たっぷりの天丼。
『秋天丼』640円
えび、さわら、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の6種類の天ぷらを気軽に楽しめる天丼。
