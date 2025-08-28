俳優・タレントの松村沙友理さんが自身のインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことを報告。

松村さんは「お誕生日を迎えました 13歳です」というユーモアを交えた言葉とともに、誕生日を祝う様々な写真を公開しました。

【写真を見る】【松村沙友理】誕生日を報告「13歳です」とユーモア投稿 白いフリルドレス姿で「巨大プレゼント」に子どものような笑顔





松村さんは「たくさんの愛に囲まれ 幸せなお誕生日でした」と、喜びの気持ちを表現。仕事の現場では、可愛らしいケーキと「巨大プレゼント」を贈られ、「子どものような顔で喜んでおりました」と、自身を振り返っています。









公開された写真には、松村さんが白いフリルのノースリーブドレスを着て、ピンクの2段ケーキを持つ姿や、犬の形をしたトッピングが施されたバースデーケーキなどが映っています。ケーキのプレートには「さゆりちゃん お誕生日おめでとう！」というメッセージも。









また、「13」と書かれた金色の王冠型キャンドルをあしらったデコレーションや、「Happy Birthday まっこ」と書かれたフルーツプレート、「まつこ」という愛称が描かれたプレートなど、松村さんを祝福する様々な演出も紹介されています。









さらに、松村さんがピンクと緑のストライプ模様で赤いリボンがかけられた大きなプレゼントボックスを笑顔で抱える写真も投稿されました。









松村さんは「みなさまにもお気遣い頂いてしまい 色々なプレゼントを… 本当にありがとうございます」と、感謝の言葉を述べるとともに、「今年も沢山の方と過ごせる一日になって とても有り難さを感じております」と、充実した誕生日を過ごせたことを報告。









最後に、「また一年、懸命に頑張ります 今後とも応援よろしくお願いします！」と決意を新たにし、ハッシュタグ「#8月27日」を添えて締めくくっています。









この投稿に、「まっちゅんおめでとう 良い13歳にしてね」「あえて13歳には触れずに 健康に気をつけて楽しい一年をお過ごしください」「永遠の13歳 おめでとうございまっちゅん」「素敵な一年になりますように」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】