シャープは、業界最高水準の省エネを実現したプラズマクラスタードラム式洗濯乾燥機の新製品2機種＜ES−12X1／12P1＞を発売する。

上位モデルの＜ES−12X1＞は、高い乾燥力が好評の「ハイブリッド乾燥NEXT」を搭載している。ヒートポンプにサポートヒーターを組み合わせた同社独自のハイブリッド乾燥方式に加え、温度・湿度センサーやAI制御（温度センサーと湿度センサーで衣類の乾きやすさを判別し、結果に応じて事前に組み込まれたプログラムの中から最適なヒーターとコンプレッサーの制御を実施。衣類の布質によって消費電力が増減する）によって、乾きにくい衣類の乾燥ムラを抑制。仕上がり時のシワも軽減する。また、両機種とも「ネイチャーテクノロジー」を活用した乾燥用ファンを搭載している。槽内に送る風量を増やし、乾燥効率をアップ。消費電力量を抑制し、業界最高水準の省エネを実現した。

さらに＜ES−12X1＞は、新たに「タオルケアコース」も搭載。高い乾燥性能を活かし、洗濯・乾燥を繰り返してもタオルの機能（吸水性や肌触り）低下を抑制する。



「COCORO HOME AI」トーク画面イメージ

加えて両機種ともに、洗濯機で初めて生成AIサービス「COCORO HOME AI」に対応した。洗濯機の使い方を知りたいときはもちろん、コートやジャケット、さらには浴衣など、洗い方が分からないときに、スマートフォンなどで、スマートホームアプリ「COCORO HOME」からテキストで質問を入力すると、自然な言葉で返答（利用には「COCORO HOME」のバージョンを最新にアップデートしたうえで対象機器の登録をおこなう必要がある。また、利用状況によって、機能を制限する場合がある。利用にあたり個人情報や機密情報は入力しないでほしいとのこと）する。質問の内容に応じて、適切な洗濯コースをおすすめするほか、本体に搭載していないコースもダウンロードできるので、すぐに洗濯を始められる。

本体デザインも一新。空間に調和する直線的でシンプルなデザインを採用した。ガラスの使用率を削減し、廃棄時のリサイクル可能部品の構成比率も向上している（同社調べ。関西リサイクルシステムズで逆有価で処理する部品（ゴム・給水ホース、ガラスなど）以外は再商品化が可能とし、製品構成に占める再商品化比率として算出。2024年度モデル＜ES−X12C＞：86.7％に対して、2025年度モデル＜ES−12X1／12P1＞：89.5％）。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月11日（木）から順次

