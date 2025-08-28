¼«Å¾¼Ö¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤ï¤¶¤ÈÀÜ¿¨¤·¡È¼¨ÃÌ¶â¡Éº¾¼èµ¿¤¤¡¡43ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡2011Ç¯¤«¤é99·ïÆ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¤«¡¡·Ù»ëÄ£
¼«Å¾¼Ö¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤ï¤¶¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¡Ö¼¨ÃÌ¶â¡×¤È¾Î¤·¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤«¤é¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£14Ç¯Á°¤«¤éÆ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¤ò100·ï¶á¤¯·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦Ê÷ÀîÍµ¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ê÷ÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯10·î¡¢¿·½É¶è¤Î¶èÆ»¤Ç¡¢º¸ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¸å¤í¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ï¤¶¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¡Ö¼¨ÃÌ¶â¡×¤È¾Î¤·¤ÆÃËÀ±¿Å¾¼ê¡Ê60Âå¡Ë¤«¤é¸½¶â5000±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê÷ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤À¤í¡£¿Í¿È»ö¸Î¤Ï·ë¹½ÅÀ¿ô¤¯¤ë¤è¡£1Ëü±ßÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¼¨ÃÌ¶â¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·½É¶è¤Ê¤É¤Ç¤Ï2011Ç¯¤«¤éº£Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸¸À¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬¼¨ÃÌ¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬99·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á22·ï¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ30Ëü±ß¶á¤¤Èï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Ê÷ÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÇ§ÈÝ¤òÎ±ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊ÷ÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£