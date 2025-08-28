タカラトミーは、デジタルトイカメラ「FUNSHOT（ファンショット）」（3種）を、2025年10月25日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部のサンリオショップ、サンリオオンラインショップ、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。なお「タカラトミーモール」では8月28日から予約受付を開始する予定。

「FUNSHOT」は、「撮りたい“今”を切りとる」をコンセプトにα世代やZ世代（α世代：2010年以降に生まれた世代で現在の15歳以下。Z世代：1990年代半ばから2010年までに生まれた世代のことを本リリースでは表現している）のトレンドを反映したデジタルトイカメラ。（1）片手で撮れるコンパクトサイズと3秒で起動するダイレクトシャッター、（2）1日1回ランダムで届く撮影通知、（3）“エモい”写真をスマホでシェアできる−−ことなどが特徴となっている。



「FUNSHOT（ファンショット）」

昨今、α世代やZ世代を中心にフィルムカメラや平成時代のデジタルカメラを使ってレトロ感のある画質で日常の思い出を残すことや、通知設定で撮影のきっかけを与えてくれるSNSが流行している。同商品は、それらのトレンドを反映し、写真撮影を毎日楽しめる「持ち歩きたくなる、撮影したくなる、残したくなる」デジタルトイカメラとなっている。

「FUNSHOT」で撮影した写真は、スマートフォンへ簡単に転送できるほか（スマホ操作は保護者の人が行う）、富士フイルムのスマホプリンター“チェキ”instax Linkシリーズと接続することでチェキプリントにすることも可能（プリントには別売りのスマホプリンター“チェキ”instax Linkシリーズ本体、チェキフィルムが必要）。カメラ本体はサンリオのキャラクター（ハローキティ、シナモロール、クロミ）と各キャラクターをイメージしたカラーでデザインされた3種展開する（3種類の操作・遊びの内容は共通）。撮影した写真に、キャラクターのフレーム・スタンプでデコレーションを加えることが可能。ゲーム機能も搭載し、「写真撮影による今日のラッキーカラー占い」や「ハローキティを動かして遊ぶどんぐり拾い」など6種類のサンリオキャラクターズのミニゲームを楽しめる。

［小売価格］各7480円（税込）

［発売日］10月25日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp