神戸市のマンションで女性が殺害された事件から1週間。事件までの足取りが、少しずつ明らかになってきました。男が事件の3日前に、被害者とは別の女性の後をつけていたとみられることが新たに分かりました。

勤務先の社長「お酒飲んで暴れることも、女性のところに遊びに行くこともない」

今月20日、神戸市のマンションで、住人の女性（24）の胸などをナイフで数回刺し、殺害した疑いで逮捕された谷本将志容疑者（35）。





27日朝、東京・新宿区にある谷本容疑者の勤務先の社員寮で、家宅捜索が行われました。

事件直前まで谷本容疑者が暮らしていた部屋には、Tシャツやダウンなど10着以上の衣服がつり下げられ、洗濯物は干したままになっています。



窓際にはみりんなどの調味料が所狭しと並べられ、鍋などが山積みになっています。

記者

「たばこを吸っていたのでしょうか、ライターが落ちています」

さらに、枕元には雑然と置かれた2つの位牌も。

谷本容疑者の勤務先の社長

「部屋は個室になっていまして、トイレとお風呂だけは共同です」

谷本容疑者の生活ぶりについて、勤務先の社長は…

谷本容疑者の勤務先の社長

「（谷本は）お酒飲んでも暴れるとか、そういうこともないですし。あとは女性のところに遊びに行ったりするようなこともなかったですしね」

容疑者の“異様な行動” 事件3日前には別の女性のあとをつけたか

事件の3日前から休暇をとり、神戸に滞在していたという谷本容疑者。



防犯カメラの映像や捜査関係者への取材から、神戸にいた4日間の“異様な行動”が明らかになってきました。

事件3日前の17日、防犯カメラには被害者の女性が勤める会社のすぐ近くを歩く、谷本容疑者とみられる男の姿が写っています。神戸に入ったその日から、女性の勤務先付近をうろついていたのでしょうか。



さらにこの日、谷本容疑者とみられる男が別の女性の後をつけていたことが、新たにわかりました。

捜査関係者によると、谷本容疑者とみられる男が、被害者とは別の20代の女性の後をつけ、マンションのオートロックをすり抜けていたということです。



女性はマンションに入った後、男の存在に気づいてエレベーターに乗るのを避け、けがはありませんでした。



谷本容疑者の逮捕後、女性が警察に情報提供し、発覚したということです。

事件前日、防犯カメラに「10回超」男の姿

また、事件2日前の18日にも、被害者の女性の勤務先付近を歩く男の姿が防犯カメラに写っていました。

さらに次の日の19日、建物の前で立ち止まり、会社がある方向を眺めているようにみえます。その後、男はしゃがみ込み、約4分間その場に居座ります。19日は、長時間にわたって何度も姿を現しました。



午後7時半ごろ、三度現れた男は、またしても女性の勤務先の向かい側で立ち止まり、じっと見つめます。歩き始めたと思ったら、また見つめ…。



さらに、ビルの前まで歩いて行き、入り口をちらっと確認するような様子もありました。

映像を分析すると、少なくとも10回以上、男の姿がとらえられていました。



3日連続で、女性の勤務先の目の前を徘徊していた谷本容疑者とみられる男。

事件当日の20日、会社を出た被害者とみられる女性が横断歩道で一人になった直後、あとをつけ始める様子も確認され、この約50分後、自宅マンションのエレベーター内で犯行に及んだとみられています。



27日、現場のマンションでは、花束を手向ける人の姿もありました。

献花に来た人

「ただただ無念で、誠実に毎日過ごしている女性が、こういう目に遭うことがあるんだと」

一方、谷本容疑者は3年前にも面識のない女性を襲い、傷害やストーカー規制法違反などの罪で、執行猶予付きの有罪判決を受けています。



3年前、事件の3日前、そして事件当日と、3回とも女性のマンションのオートロックをすり抜けて侵入する同じ手口を使っていました。

“オートロック侵入”どう防ぐ？帰宅時に気を付けること

藤森祥平キャスター：

オートロックのマンションに侵入する犯行を繰り返していたということです。

帰宅時には、▼ながらスマホ、▼最寄りのコンビニでアイスを購入、▼人がいる時にポストの開閉、▼エレベーターに知らない人と同乗するなど、自宅が近いことや部屋番号を示すような行動を避けるなど、警戒心を高めてください。

トラウデン直美さん：

本当に悲しいことですが、あとをついて来られるというのは誰の身にも起こり得ることです。



私も何度か経験があり、そういうときにはまっすぐ家には帰らず、なるべく人の多いところへ向かい、お店などがあれば入って、その人がいなくなるのを待つしかありませんでした。どうすればなくなるのか、本当に不思議です。

小川彩佳キャスター：

電話をしながら歩いているふりをするなど、いろいろと考えてはいますが、自衛も限られてきます。



また、日中やオートロックとなると自然と警戒感が薄れてしまうので、そうした意識を変えていかなければいけませんね。

トラウデン直美さん：

ずっと気にするというのも辛いですが、「ついて来ているかもしれない」という意識を常に持つことも大事ですね。

藤森祥平キャスター：

周りの人も、異変に気づいたら何かサインを出せるといいかもしれませんね。

