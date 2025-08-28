■MLB ドジャースーレッズ（日本時間28日、ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平（31）は本拠地でのレッズ戦に“1番・投手兼DH”で出場し、5回、87球を投げて、被安打2（被本塁打1）、奪三振9、四死球2、失点1だった。大谷は3回にソロ本塁打を浴び先制されたが、4回にK.ヘルナンデス（33）のセンター前2点タイムリーなどで、4−1と逆転に成功。大谷は目標の5回を今季初めて投げ切り、勝利投手の権利を手にしてマウンドを降りた。

前回21日のロッキーズ戦ではメジャー1000試合出場で4回5失点、ドジャース移籍後初黒星を喫した。「チームに申し訳ない。情けないなという投球内容だった」と語った。今季2度目となったレッズ戦のマウンド、前回7月31日は4回途中2失点で勝敗はつかなかった。

中6日で挑んだマウンドは1回、先頭のT.J.フリードル（30）に初球を弾き返され無死一塁。しかし、続くN.マ−テイ（23）をカーブで空振り三振、E.デラクルーズ（23）からは144キロのスライダーで2者連続三振を奪うと、4番のA.ヘイズ（30）も中飛に抑え上々の立ち上がりを見せた。

大谷は2回、2死二・三塁のピンチでも、K.ヘイズ（28）を160キロ超えのストレートで空振り三振。M.マクレーン（26）もカーブで空振り三振に切って取り、レッズ打線に得点を許さない。

しかし3回、N.マ−テイ（23）に甘く入ったカットボールをレフトスタンドに運ばれ、0−1とレッズに先制されてしまう。4回は、先頭打者をカーブで三振に抑えるなどテンポのいいピッチングで、この日初めてとなる三者凡退に抑えた。

“打者・大谷”としては1回の第1打席は左飛。4回、大谷のライト前ヒットを皮切りに、1死満塁とチャンスを広げ、K.ヘルナンデス（33）がセンター前2点タイムリーを放つ。さらに2点を追加し、この回一挙4点を奪い、ドジャースが4−1と逆転に成功した。

大谷は5回も相手打線を三者凡退に抑え、今季初めて5回を投げ切り、勝利投手の権利を得た。その裏、ファーストゴロに倒れベンチに戻った大谷は、D.ロバーツ監督（53）とがっちり握手をかわした。