“美男美女夫婦”と話題になったが…『外見至上主義』の作者、元アイドルの妻と離婚「財産分与訴訟を進行中」

人気ウェブ漫画『外見至上主義』の作者パク・テジュン（T.Jun）が、ガールズグループ出身のチェ・スジョンと離婚した。

【画像】『外見至上主義』の作者、元アイドルと結婚！

8月28日、本紙『スポーツソウル』の取材の結果、パク・テジュンが2024年にチェ・スジョンと離婚していたことが確認された。

2人の事情に詳しいある関係者は「パク・テジュンとチェ・スジョンは現在、財産分与訴訟を進行中だ」と伝えた。これに関連し、『スポーツソウル』はパク・テジュン側に何度も連絡を試みたが、つながらなかった。

パク・テジュンとチェ・スジョンは2024年、約4年で結婚生活に終止符を打った。2人は長年の交際の末、2020年に結婚した事実を公表。当時、パク・テジュンがバラエティ番組『ラジオスター』に出演し、「タレントでもないし話す場がない」としながら、チェ・スジョンと婚姻届を提出したことを明らかにしたのだ。

（写真提供＝OSEN）パク・テジュン

その番組でパク・テジュンは「誰にも知らせなかった。子どもの頃から結婚式というものを理解できなかった。友達がいなくて会場を埋められるか心配だった」と語り、「10年交際した。友達と一緒に暮らしているような気分だ。妻は僕のことを“ベストフレンド”と言っている」と感想を述べたこともある。

パク・テジュンは2009年、バラエティ番組『オルチャン時代』に出演し、“オルチャン（美男美女）”として知名度を高めた。『オルチャンTV』『イケメン株式会社』『食神ロード』など数多くのバラエティ番組に出演し、芸能界でも名を広めた。

その後、NAVERウェブトゥーン『外見至上主義』『喧嘩独学』『人生崩壊』などの作家として活動し、大きな人気を博した。

現在はウェブトゥーン制作会社「The Grimmエンターテインメント」を立ち上げ、作家として活動する一方で、ビル3棟を所有する不動産オーナーとしても知られている。The Grimmエンターテインメントは、パク・テジュンが直接連載している『外見至上主義』をはじめ、『喧嘩独学』や『部長K』など数々の人気作品を制作してきた。

（写真＝パク・テジュンSNS）パク・テジュン（左）とチェ・スジョン

チェ・スジョンは2010年、中韓合作ガールズグループ「LOTTE GIRLS」のメンバーとしてデビュー。2018年にはウェブドラマ『チェックメイト！〜正義の番人〜』に出演し、歌手ram:の『I May Die Like This』のミュージックビデオには、パク・テジュンと共に出演して演技の呼吸を合わせた。

特に2019年にはバラエティ番組『私は一人で暮らす』に、ガールズグループMAMAMOOのファサの親友として登場。練習生時代から親交が深かったことを明かしたこともある。