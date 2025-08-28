テレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）がパーソナリティを務める27日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（水曜深夜3・00）に出演。愛知県豊明市が仕事や勉強以外でのスマートフォンなどの使用を1日2時間を目安とするように促す条例案を市議会定例会に提出したことに言及した。

佐久間氏は「愛知県で条例案が出たね。スマホが1日2時間までって。市民が対象になっている。1日2時間までっていう条例の案が出たの」と切り出し、「耐えられます？俺は絶対無理です」と断言した。

「基本的には最近はパソコンも持ち歩かず全部スマホで仕事しているので絶対無理だし。あと本当にネットフリックス、アマプラ全て、ほぼトイレに行く時に見ている」とスマホが手放せない生活であることを明かした。

「こないだTOHOシネマズの日比谷で映画を見る時に先にトイレ入って小の方する時に、ネットフリックス見ていたのよ。立てかけたまま。それで隣の人に“今から映画見るのにネットフリックス見ている！”って顔されたから」と明かして、笑いを誘った。佐久間氏は「もう怖くないですよ。それで白い目で見られることは。全然、もう。周りの目なんか気にしなくなった」と平然としながら、「周りの人が怖いだけだと思うよ。“今からファンタスティック4見るのにお前トイレでグラスハート見てるんだな”って」と笑い飛ばした。

「僕はスマホ1日2時間までは耐えられないですけど、どうなんだろな。だって10代なんて絶対無理でしょ。そうしたら隠れスマホみたいな禁酒法みたいになるの。集まってスマホ触るみたいな。取り上げられたりするのかな？」と思いを巡らせた。