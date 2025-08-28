１G１Aの活躍でチームを４強に導いた下田。写真：福冨倖希

　勝利を決定づけるチーム３点目は、超ド級のゴラッソだ。

　FC町田ゼルビアは８月27日、天皇杯の準々決勝で鹿島アントラーズと町田GIONスタジアムで対戦した。

　前半に増山朝陽、藤尾翔太の得点で２点をリード。迎えた後半の開始直後、下田北斗が魅せる。

　46分、自陣のセンターサークル付近で相手のパスをカットすると、そのまま迷いなく自慢の左足を一振り。放たれたボールは、前に出ていた相手GKの頭上を大きく超えてゴールに吸い込まれた。
 
　クラブの公式Xが「60m級 驚愕のスーパーミドル」と題して得点シーンを公開。SNS上では以下のような声があがった。

「まじかよなにこれ！」
「ミラクルシュート」
「映像見たら思った10倍ゴラッソだった」
「黄金の左脚」
「最高すぎるううう」
「Xabi Alonso!!!!」
「やばーーい天才すぎます！！！！」
「神ゴールすぎてなんだか分かんなかった」
「ちょっと天才的すぎてさすが北斗くん」

　町田はそのまま３−０で完勝。下田は高精度のCKで増山の先制弾もお膳立て。１G１Aの活躍ぶりで、チームの４強進出に大きく貢献した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】下田のゴラッソ！ 町田が圧巻３発で天皇杯４強進出。鹿島戦ハイライト

 