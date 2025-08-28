1.寒さ

犬がプルプルと震える理由として、「寒さ」によるものが考えられます。

犬を含めた動物は、寒さを感じたときに体を震わせることで体温を上げます。これは「シバリング」と呼ばれる肉体的な自然現象で、犬が体をあたためようと意図的におこなっているものではありません。

寒さで震えている場合、体があたたまれば自然とおさまるため、部屋の温度を調整したり洋服を着させたりして快適に過ごせるようにケアしてあげましょう。

体が発達しきっていない子犬や体温調整機能が衰える老犬は、特に寒さを感じやすく、寒暖差による負担がかかりやすいため、注意深く見てあげるようにしてください。

2.痛み

犬が震える身体的な理由は、寒さのほかにもあり、そのひとつが「痛み」です。

犬がじっとしている状態でぷるぷると震えているときは、怪我や病気による痛みを感じている可能性があります。

動物は体に痛みや違和感を感じても、人間のように薬を飲んだり病院に行ったりする選択肢はなく、ただひたすら体を休めて痛みが落ち着くのを待ちます。

また、なかには中毒や痙攣発作など重篤な疾患の症状である可能性が考えられるため、できるだけ早く動物病院を受診または相談するようにしてください。

3.疲れ・筋力低下

犬の震えの身体的な理由として、「疲れ」も挙げられます。

動物は体を筋肉で支えているため、筋力が低下したり疲労したりすると、支える力がなくなってプルプル震えてしまうことがあります。

健康な犬であっても、いつも以上に運動をしたときなどは、散歩の帰りに足が震えてしまうということはめずらしいことではありません。

このような場合は、決して無理をさせずにしっかりと休ませてあげましょう。

また、年齢を重ねるにつれて、自然と筋力は低下したり関節が弱くなったりして、老犬になるほど体を支える力が衰えてしまいます。

そのため、ただ立っているだけでも後ろ足がプルプル震えてしまったり、排泄時に体勢を維持できず倒れてしまったりします。

筋力の低下はどうしても起こってしまうので、少しでも健康を維持できるように、若いうちから適度な運動や食事管理をおこなっていきましょう。

4.不安・恐怖

犬は寒さや痛み、疲れのような身体的要因以外にも、プルプルと震えることがあります。それが不安や恐怖、ストレスです。

これは人間でも同じで、恐怖や不安を感じたときに自律神経系の反応で体が震えてしまうのです。

この働きは自分でコントロールできるものではなく、原因そのものが解消されない限り震えも収まりません。

具体的には、動物病院など苦手な場所に連れて行かれたときや雷のような大きな音に驚いたとき、環境が変わり過度なストレスを与えられたときなどに多く見られます。

このようなときは、不安や恐怖、ストレスの原因への対応が必要で、震えているときはできるだけ優しく寄り添い気持ちを落ち着かせてあげましょう。

まとめ

犬の体が震える原因は、身体的なものと心理的なものがあります。

一時的に震えている場合は、過度に心配する必要はありませんが、寒さ対策をしたり休息を取ったりとケアしてあげるようにしましょう。

また、震えてしまうほどの不安や恐怖を感じるものがある場合は、日頃から社会化トレーニングをおこなって少しずつ克服を目指していくことをおすすめします。

(獣医師監修：寺脇寛子)