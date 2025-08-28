¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡×¡ÖµÞ¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤ËÌ¾Á°¤¬¡×18ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¦º´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡É
¡¡ËÜÍè¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤¬¼çÀï¾ì¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¤Ê¤¼º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ç¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¯¥é¥Ö¤äÌÚ»³Î´Ç·´ÆÆÄ¤«¤é»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³«ËëÁ°¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ¡¢¼¯Åç¡Ê¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¡Ê¥Ü¡¼¥É¾å¤Ë¡ËµÞ¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤ËÌ¾Á°¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¡È¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª»î¤·¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é°¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂåÉ½³èÆ°¡ÊU-20ÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é²ø²æ¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò´Þ¤á¤¿FCÅìµþ»þÂå¤Ë£´¡Ý£´¡Ý£²¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤òÃ´¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿´¶³Ð¤È¤·¤Æ¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÌá¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤¿¤é¼ºÅÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¡Ö»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¡×¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢²¬»³¤Ç¤Î³èÌö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£Ç¯£µ·î23Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Î¼ÂÀï·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢E-1Áª¼ê¸¢¤Ë¤â»²Àï¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÇ»Ì©¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦18ºÐ¤ÎÄ¶°ïºà¤¬¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
