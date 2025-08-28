俳優の加藤清史郎さんは8月27日、自身のInstagramを更新。ロックバンド・LUNA SEAをオマージュした姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：加藤清史郎さん公式Instagramより）

【写真】加藤清史郎、LUNA SEAオマージュ姿に反響！

加藤さんは「チーズと愛し合ってくれ」とつづり、LUNA SEAをオマージュした姿を披露しました。加藤さんはマクドナルドの新テレビCMでLUNA SEA公認のコピーバンド・LUNA CHEE（ルナチー）としてボーカルを担当。普段の雰囲気とは違ったビジュアルに思わず驚いてしまいます。整った顔立ちが際立つ美しい姿です。

この投稿にファンからは、「ほんとかっこいいしメイクもめちゃくちゃ似合ってますね」「そのままTRUE BLUEも撮っていただきたいくらい似てます」「めちゃめちゃ、かっこいい」「こういうのも似合うなんて驚きでした！」「普段の姿とのギャップが刺さる」「このCM大好き」「RYUICHIさんにそっくり」「隆一さんやないかい…」「最初CGだと思った位美しい」など、絶賛の声が寄せられました。

「このCM最強」

加藤さんは19日の投稿で、「マクドナルド新CM　LUNA CHEE - 『チーチーROSIER』ボーカリスト務めてます」と報告しました。コメントでは、「当時の河村さんみたいでほんとにすてき」「めちゃめちゃキマっててカッコいい」「このCM最強」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)