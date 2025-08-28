粗品、ABEMA西澤由夏アナをイジり倒す 進行ぶりには“褒め殺し”「満点ですよ！」
ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング』（8月30日午後10時からスタート 全8回）の記者会見が28日、都内で行われた。MCを務める霜降り明星・粗品も出席し、会見の進行を務めた西澤由夏アナをイジった。
【写真】ブルーのジャケットでキメる粗品
粗品は冒頭から「こういう会見の進行大嫌いなんですよ、イタくておもんないじゃないですか」とニヤリ。さらに「（西澤アナが進行を務めている）『チャンスの時間』見てます」と西澤アナに笑顔で呼びかけた。その後、西澤アナから質問を向けられた際には「ちょっと、しゃべんの遅いかなぁ（笑）」とツッコミを入れるなど、笑いを交えて会見を盛り上げた。
会見終了時に、西澤アナから「どうでしたか？」と求められた際には「満点ですよ！めっちゃよかったですよ（笑）。吉村さんのパネルイジったのも…ね？」と“褒め殺し”で、最後まで盛大にイジっていた。
「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティー番組。
番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意したすべて初卸しのトーク。番組MCには、ABEMAのレギュラー番組にて初MCとなる粗品が務め、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾ける。
ドーピングトーキング』に参加する芸人第1弾として、このほど25人も発表。RG（レイザーラモン）、アントニー（マテンロウ）、稲田美紀（紅しょうが）、エース（バッテリィズ）、大東翔生（ダブルヒガシ）、奥田修二（ガクテンソク）、お見送り芸人しんいち、ガク（真空ジェシカ）、熊元プロレス（紅しょうが）、ケンドーコバヤシ、阪本（マユリカ）、谷拓哉、チャンス大城、徳井健太（平成ノブシコブシ）、友田オレ、中谷（マユリカ）、中山功太、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、新山（さや香）、ヒコロヒー、堀内健（ネプチューン）、松村祥維（ひつじねいり）、薄幸（納言）、森下直人（ななまがり）、吉村崇（平成ノブシコブシ）といった顔ぶれとなった。
会見にはそのほか、谷拓哉、友田オレ、森下直人（ななまがり）、中山功太、アントニーが出席した。
