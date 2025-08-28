「壊れにくいと思うイヤホンのメーカー」ランキング！ 2位「Apple」、1位は？【2025年調査】
毎日のように使用するだけに、イヤホンを使用するときには耐久性も重要なポイント。どのメーカーの商品を選べば壊れにくいのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年8月1〜4日の期間、全国10〜70代の男女500人を対象に、「イヤホンのメーカー」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「壊れにくいと思うイヤホンのメーカー」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「今でも付属でついてきたイヤホンが正常に機能している」（50代女性／東京都）、「長持ちしています。6年使ってもまだちゃんと使える」（20代女性／埼玉県）、「何回も落としましたが全然平気でした」（40代女性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「5.6年ほど使用しているがまだ全然壊れてない」（20代女性／福岡県）、「耐衝撃性もあると感じるし、防水性能にも秀でているようなイメージもあるからです」（20代男性／北海道）、「耐久性が高く、昔から長持ちする印象があります」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：古田 祐三
オールアバウトに入社後、家電領域のコンテンツ制作に一貫して携わり、業界トップクラスの専門家たちと協働しながら取材・執筆を行う。これまでに培った深い商品知識を活かし、現在はAll Aboutニュースチームの一員として、お買いもの情報や旅行など多岐にわたるジャンルを担当。中でもAmazonのお得情報やセール攻略に精通しており、読者の“今すぐ使えるお得ワザ”を発信している。東京都出身。毎年欠かさずフジロックフェスティバルに参加する音楽好きであり、アウトドアやオーディオにも情熱を注いでいる。
(文:古田 祐三)
2位：Apple／144票AirPodsシリーズをはじめ、シンプルな設計と厳格な品質管理により、安定した耐久性を備えている点が特徴。小型ながらヒンジ部分やケースの仕上げ精度が高く、持ち運びや日常使用でのトラブルが少ないのも強みです。代表モデルの「AirPods Pro（第2世代）」は、IPX4等級の耐汗耐水性能を備えており、運動時や雨天時でも安心して使える仕様になっています。
1位：SONY／205票長年培ったオーディオ技術に加え、堅牢な作りと高い耐久性を兼ね備えたモデルを幅広く展開しています。落下や持ち運び時の衝撃に強いだけでなく、長期にわたって安定した音質を維持できる点も評価されています。代表的なモデルである「WF-1000XM5」は防滴性能（IPX4）に対応しており、日常的な使用環境でも安心して長く愛用できるシリーズとして支持されています。
