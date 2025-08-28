「ま、まさかここは!?」かまいたち山内、“とある場所”で息子を抱っこする姿に反響！ 「ほんといいパパ」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは8月27日、自身のInstagramを更新。息子と夏休みを満喫する様子を公開しました。
【写真】山内健司、“とある場所”での親子ショット
コメントでは「お父さんな山内さんも本当に素敵です」「夏休みシリーズ大好きなので楽しみ」「ほんといいパパ」などの声のほか、“とある場所”に対する推測も。「ま、まさかここは!?」「ジャングリアですか？！」「もしかしてもしかして山内さんが楽しみにしてたジャングリアに行けたんですか？」など、7月に開業した大型テーマパーク「ジャングリア沖縄」ではないかというコメントが多く寄せられました。
山内さんは「YouTubeで詳細話してますので近日公開お待ちくださいー」ともつづっています。情報解禁が楽しみですね。
(文:宍戸 奏太)
「お父さんな山内さんも本当に素敵」山内さんは「夏休みもらって親友家族と とある場所へ」とつづり、3枚の写真を投稿しています。1枚目では、木々が立ち並ぶ道に立つ姿を披露。息子をしっかりと抱っこしていて、息子も居心地が良さそうに体を預けています。
夏祭りを楽しむ様子も山内さんはInstagramで息子との写真をたびたび公開。6日には「先日地元松江の夏祭り 水郷祭を観に里帰りしました」とつづり、息子とのツーショットを披露しています。山内さんの少し後ろに付いて歩く息子の様子に、コメント欄では「エモい」「パパの真似してポケットに手入れてるの可愛い」などの声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
