ミチ、弟・よしあき誕生日に幼少期ショット公開「面影ある」「2人とも可愛すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/08/28】モデルのミチが27日、自身のInstagramを更新。弟でモデルのよしあきとの幼少期ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】ミチ、イケメン弟の可愛すぎる幼少期ショット
ミチは「2025.08.27 ずーと可愛い お誕生日おめでとう」とつづり、同日に25歳の誕生日を迎えたよしあきを祝福。ビーチで遊ぶ幼いよしあきの姿や、山道で撮影されたよしあきとミチの2ショットなど、貴重な写真を多数公開した。
この投稿に、ファンからは「癒やされる」「大好きな姉弟」「2人とも可愛すぎる」「よしくんおめでとう」「面影あるね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
