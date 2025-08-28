BTS・JUNG KOOKの誕生日に“JUNG KOOKランド”が出現？超巨大広告で駅一帯が祝福ムードに

BTSのJUNG KOOKが、ワールドクラスならではの格別な存在感を証明した。

【注目】ソウルがJUNG KOOK一色に？“生誕祭”ムード最高潮

JUNG KOOKの韓国内ファンクラブ「JUNG KOOK SUPPORTERS」とグローバルファンベース「Golden JK Universe」は、ソーシャルメディアを通じて、JUNG KOOKの誕生日（9月1日）を記念し、「大階段・超大型ラッピング広告」サポートを共同で実施すると発表した。

JUNG KOOK SUPPORTERSによると、8月29日〜9月28日までの1か月間、1日20万人以上が行き交う龍山（ヨンサン）駅と直結する龍山アイパークモール「The Staire」大階段を、JUNG KOOK一色に染め上げる249平方メートル規模（テニスコート約1面分）の超大型誕生日ラッピング広告を展開する。

特に、この場所でファン広告が行われるのはJUNG KOOKが“初”であり、ワールドクラスの人気と影響力を実感させる。また、華やかなイルミネーションによって夜間も美しいフォトスポットを提供し、特別な瞬間と思い出を届ける予定だ。

（画像＝JUNG KOOK SUPPORTERS公式SNS）

JUNG KOOK SUPPORTERSは「大階段に広がるJUNG KOOKの“ゴールデンモーメント”、多くの方々と一緒に歩み、共に上りながらJUNG KOOKの誕生日をお祝いしてください」と呼びかけ、多くのファンの訪問を願った。

さらに、JUNG KOOK SUPPORTERSは8月30日〜9月13日まで、龍山アイパークモール大階段前のT-スクエア・デジタルタクシーシェルター（乗り場）8面（一般型4面＋パノラマ型4面）において、JUNG KOOKの華やかなソロ活動のキャリアを紹介する誕生日広告を放映し、一帯を“JUNG KOOKランド”に染め上げる予定だ。

また、8月29日〜9月28日の1か月間は、龍山区にあるBTS所属事務所HYBE新社屋前のタクシーシェルターでもJUNG KOOKの誕生日広告を掲出する。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは、来年春のニューアルバム発売を目標に制作を進めている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』（Mnet）シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた（現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ）。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。