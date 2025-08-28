「ドジャース−レッズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手」で先発マウンドに上がり、５回１失点で降板。７４９日ぶりとなる勝利投手の権利を手にした。

初回、いきなり初球のフォーシームを左前にクリーンヒットされた大谷。思わずマウンドで厳しい表情を浮かべた。それでもしっかりと切り替え、マルテを低めのカーブで空振り三振。続くデラクルーズにはカーブから入り、１５０キロのカットボールでファウルを打たせて追い込んだ。ここから粘られたが、低めのカットボールで空振り三振に仕留めた。ヘイズはフォーシームで押し込み、中飛に打ち取った。

二回には２四球と２暴投で１死二、三塁のピンチを招いたが、ここで空振り三振を奪い、マクレーンもカーブで空振り三振に仕留めた。

しかし三回、１死からマルテに甘く入ったカットボールを捉えられ、左中間へ先制ソロを被弾。それでも次打者のデラクルーズを１００マイルのフォーシームで見逃し三振に斬った。マルテもスライダーで空振り三振。３回までに取った９つのアウトの内、７個が三振で奪ったものだ。

四回は先頭のラックスをカーブで空振り三振に仕留め、今季最多タイの８Ｋを記録。スティアは三ゴロに打ち取り、次打者もスライダーで一飛に。この試合初めての三者凡退に封じた。

直後の打席でチーム初安打となる右前打を放つと、ポテンヒットが続いて１死満塁と好機を広げた。ここでキケ・ヘルナンデス内野手が逆転の中前２点打を放ち、女房役のラッシングにも２点タイムリーが飛び出し、一挙４点の援護点を呼びこんだ。

そして五回、先頭のヘイズをフルカウントからのカーブで三ゴロに打ち取った。続くマクレーンはあっさり追い込むと、カーブで空振り三振に仕留めて復帰後最多となる９奪三振となった。２死からフリードルもカウント２−２と追い込み、一ゴロに仕留めた。この回限りでマウンドを降り、第３打席後にロバーツ監督とグータッチをかわし、充実の表情を浮かべた。

大谷は投手復帰後、１０試合で５回以上を投げたことが一度もなかった。初登板の際に「先発として５イニングを投げられるように」と語っていたように、復活の一つの目安が５回だった。リハビリ過程で大きなハードルを乗り越え、２０２３年８月９日のジャイアンツ戦以来、７４９日ぶりとなる勝利投手の権利を手にした。