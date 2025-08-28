【MLB】ドジャース ー レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手がレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。5回87球を投げ、被安打2、被本塁打1、9奪三振、与四球2、1失点でマウンドを降りた。

メジャー通算1000試合出場という節目の一戦に登板したが、自己ワーストタイ被安打9の5失点で今季初黒星を喫していた大谷。2023年8月9日のジャイアンツ戦以来749日ぶり、二刀流復帰後初勝利を目指した。

初回、大谷はいきなりレフト前ヒットを許したが、続く2番・マルテ、3番・デラクルーズを二者連続三振に切って取った。

続く2回は5番・ラックスを空振り三振に仕留め、好スタートをきったが、その後2連続で四球を与え、さらに2度の暴投で1死二、三塁のピンチを招いたが、ここから二者連続三振でピンチをしのぎ切った。

3回にはマルテに甘く入った初球のカットボールを左中間スタンドに運ばれ、先制点を献上。しかしその後はまたもや二者連続三振で終えると、4回にはこの日初めてレッズ打線を三者凡退に抑えた。

打者・大谷のヒットをきっかけに逆転に成功して迎えた5回、先頭打者をサードゴロに打ち取ると、9番・マクレーンを空振り三振、1番・フリードルをファーストゴロに打ち取り、2イニング連続で三者凡退に抑えた。

大谷は5回87球を投げ1失点、今季最多の9奪三振の好投を見せ、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りた。

