税制面や物価の問題から、リタイア後に海外移住を検討する人が増えているようです。なかでも、物価の安さや温暖な気候、充実した日本人向けサービスを背景に移住先として人気のタイ。海外旅行好きなとある夫婦も“とある噂”を耳にし、大好きなタイ・チェンマイへの移住を決断。しかし、現実は甘くはありませんでした……。具体的な事例をもとに、海外移住の落とし穴をみていきましょう。石川亜希子FPが解説します。

定年後、大好きな海外旅行を我慢していた60代夫婦の決断

元会社員の遠藤武彦さん（仮名・68歳）と専業主婦の和恵さん（仮名・66歳）夫婦は、都内郊外の戸建てに2人で暮らしています。

子どものいない夫婦にとって、共通の趣味は旅。なかでもお気に入りは東南アジアの国々で、入念に計画を立てては、さまざまな国を繰り返し訪れていました。

しかし、武彦さんが定年退職した65歳以降、夫婦の現在の収入源は月に約25万円の年金のみです。総務省「2024（令和6）年家計調査報告」によると、65歳以上の夫婦のみ・無職世帯における消費支出の平均は約25万6,000円。遠藤夫婦の支出額は平均並みのため、これまでのように旅行へ行くためには貯金を切り崩す必要があります。

夫婦には子どもがいなかったものの、大好きな海外旅行をはじめ、支出もそれなりに多かったことから、貯金額は武彦さんの退職金を含めて2,000万円ほど。そのため、わざわざ貯金を切り崩すのは気が進まないと、夫婦は年金生活になってから、大好きな旅行を我慢していました。

そんなある日のこと。夫の武彦さんは、同世代の旅行好きの仲間から次のような噂を耳にしました。

「東南アジアなら、年金だけでゆったり暮らせるらしい」

「旅」ではなく「住む」――。これまで考えてもみなかったことですが、もしも仲間の言うとおりなのであれば、これほど魅力的な選択肢はありません。

この話を聞いた武彦さんは、思い切って妻の和恵さんに相談。すると、思った以上に妻も乗り気です。

こうして思わぬ選択肢に盛り上がった夫婦は移住先を吟味。その結果、以前訪れて気に入っていたタイの古都チェンマイを候補に挙げます。

夫婦が「チェンマイ」を候補地に挙げた合理的な理由

チェンマイは、首都バンコクから北に約700キロに位置するタイ第2の都市です。首都と比べると落ち着いた雰囲気で、日本人も多く暮らしています。チェンマイで暮らす主なメリットは、下記の4つです。

1．物価が安い

チェンマイでの主な生活費の目安は下記のとおりです。

・家賃（プールやジム付きのコンドミニアム）：約7〜8万円

・食費：約4万円

・電気、水道：約7,000円

・通信費：約5,000円

ここまでで約13万円。年金受給額約25万円でも十分生活できそうです。

2．食べ物が口に合う

屋台飯からおしゃれなカフェまで豊富にそろうチェンマイ。タイ料理だけでなく、日本食のレストランも豊富にあります。ローカルな食堂であれば数百円と価格も安く、自炊するよりも食費を抑えられるくらいです。

3．医療環境が整っている

チェンマイには私立病院も多く、英語だけでなく日本語が通じる病院もあります。全額を自費で支払う必要があるものの、国民健康保険の海外療養費制度や長期の海外旅行保険制度、現地の民間の医療保険への加入によって、一部は払い戻しを受けることが可能です。

4．治安がいい

首都バンコクと比べるとチェンマイはのんびりしていて、スリや詐欺といった犯罪も少なめ。また、地元の人々は穏やかで親日です。

外務省「海外在留邦人数調査統計」によると、タイに暮らす日本人の数は実に7万人以上。これは、国（地域）別で第5位、東南アジアに限れば第1位の多さです。

本格的な移住の前に“お試し滞在”を決行

国によって異なりますが、タイは、最大60日まではビザ不要で滞在することが可能です。ただし、それ以上長期の滞在には、夫婦の場合「リタイアメントビザ」の取得が必要となります。

リタイアメントビザの取得には、いくつかの条件がありますが、一番大切なのは資力証明で、下記3つのうちいずれかが必要です。

・タイの銀行にて80万バーツ（約364万円）の預金があること

・月額6万5,000バーツ（約29万円）以上の年金収入証明

・上記2点の合算

※タイ王国大阪総領事館「リタイアメントビザ Non-Immigrant O (Retirement)（50 歳以上）」より抜粋。レートはTHB/JPY4.55円で算出。

相談の末、夫婦は本格的な移住の前に“お試し滞在”することにしました。

“夢のような暮らし”に大満足の夫婦。しかし…

旅行だと長くても1週間ほどで帰国することから、毎回「あれもできなかった、あそこにも行けなかった」と後ろ髪を引かれる思いですが、今回はそのようなことがありません。

滞在場所は、ホテルではなくあえてコンドミニアムを選択。こうすることで、「暮らす」視点が持ちやすくなります。

「この街で一生暮らせるなんて、夢のようだ……」

しかし、はじめはなにもかもが新鮮で楽しい毎日でしたが、3週間ほど経つとどこへも出かけない日も出てきました。

「なんだか暇だな……」

もし移住したとしても、リタイアメントビザでは就労することはできません。また、その他にも、旅行のときは気づかなかった「気になる点」が出てくるようになりました。

短期滞在で気づいた「見逃せないポイント」

実際に滞在してみて気になったことは、主に2つです。1つは、インフラの不備や衛生面です。日本での生活に慣れていると、不衛生に感じる部分があります。「郷に入っては郷に従え」とはいえ、「旅行で行くのと住むのではこうも感じ方が変わるのか」と夫婦は痛感しました。

2つ目は、病気のときの心細さです。滞在して1週間ほど経ったタイミングで、和恵さんが体調を崩し、病院にかかった2人。チェンマイでは先述したように日本語が通じる病院もあるものの、一貫してネイティブに日本語が通じるわけでもなく、結局ほとんど英語で診察を終えました。また、体調が悪いときには、日本で食べた和食が恋しくなり、夫婦の心細さはいっそう募っていきました。

チェンマイでの生活は、コスト面だけを考えれば、たしかに年金収入だけでゆったり暮らすことができそうでした。日本で同じ生活をしようとすれば、年金だけでは足りず、貯蓄を取り崩すことになります。年金だけで生活が完結することは大きなメリットです。

しかし……夫婦は、暮らしやすさはコストだけでは測れないことに、長期滞在してみてはじめて気がついたのでした。

「『なにかあったときどうしよう』が常に付きまとうのは不安だな……。いまの自分には、外国は「また行きたいと思う場所」として、旅行で訪れるのがちょうどいいかもしれない」

夫婦は1ヵ月ほど滞在した結果、本格的な移住は取りやめることにしたそうです。

老後の暮らしに欠かせない「安心」と「幸せ」

老後を海外で過ごすことは、老後資金を抑えるうえで合理的な選択肢のひとつかもしれません。しかし、それが、安心と幸せを感じられる暮らしであるかどうかはまた別の問題です。

老後の暮らしは、お金だけでは測れません。自分がどこで、誰と、どう生きたいのか、その答えに正直であることが、満足のいく暮らしにつながるでしょう。

石川 亜希子

AFP