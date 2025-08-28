8月17日、「おしゃれクリップ」（日本テレビ）内でサッカー元日本代表の松井大輔との離婚を発表した加藤ローサ。世間では、単なる離婚発表という以上の受け止められ方をしているが、なぜ多くの女性はこの問題について語りたくなるのか――ライターの冨士海ネコ氏が分析する。

【写真を見る】結婚10周年記念の指輪を見せる加藤。口元はほほ笑みつつも目が死んでいるようだ

17日、松井さんとの離婚を発表した加藤さん。美男美女の理想的な夫婦像だった二人の別れは、ネット上で瞬く間に注目を集めたが、それ以上に世間をざわつかせたのは、報道にあった「夫のモラハラが原因ではないか」という論調だった。

加藤さんも松井さんも、モラハラ疑惑に対して否定も肯定もしていない。ただ以前から加藤さんがメディアやSNSで明かしていたエピソードに、夫の「モラハラ臭」を嗅ぎ取ったという人が多かったようである。最初のデートでチキンナゲットのソースを選ばせてもらえなかった話や、結婚10周年でもらった指輪を普段使いに向いたデザインにしたいといったのに押し切られた話が、後から「答え合わせ」のように報じられた。離婚後に出た双方のコメントも、「二人の関係は変わらない」とした松井さんに対し、加藤さんは「彼は変わらず自分の好きなことだけを追いかけてるタイプ」「籍が入ってる、入っていないとでは私の気持ちが結構、変わって」と、言葉ににじむ温度差を感じた人は少なくなかったようである。

目のやり場に困る美しいワンピース姿。とても2児の母に見えない色気！

報道後、SNSには「うちも似たような感じだった」「共感しかない」「ローサさんの選択は理解できる」という投稿があふれた。松井氏側は否定も反論もしていないが、それでもこの「モラハラ夫疑惑」は独り歩きし、共感と怒りの炎を燃え上がらせている。

それにしてもなぜ、ここまで「モラハラ夫」という存在に人々は敏感なのか？ そしてなぜ、多くの女性がそれについて語りたくなるのだろうか。

はんにゃ・川島夫妻の離婚にも「モラハラ」疑惑 令和の価値観に合わない「亭主関白」というキャラ

モラハラとは、言葉や態度による精神的な暴力を指す。近年、身体的DVに比べて「見えにくい暴力」として注目を集めており、夫婦関係の「静かな地獄」を生むものとして認知されてきた。

加藤さんの離婚報道で騒がれたのも、「職場では大活躍の好青年、でも家では別人」という典型的なモラハラの構図を見た人が多かったからかもしれない。加藤さんがメディアで語った生活のズレや育児での孤独に、同じように家庭で「見えない苦しみ」を抱えている女性たちが共鳴し、拡散されていったのではないだろうか。

実際、芸能界には「夫のモラハラ」がうわさや報道で表面化したケースが他にもある。例えば、お笑いコンビ・はんにゃの川島章良さんと元妻の菜月さん。7月に離婚を発表したが、それ以前から夫のモラハラ疑惑はたびたび話題になっていた。出血多量で意識不明になるほどの出産だったにもかかわらず、産後2週間でテレビ取材を強行されたこと。家庭内の役割分担に対して「俺より稼いでから言えよ」との発言があったこと。600万円もの借金を、事後報告で告げられたこと。ママ向け雑誌のインタビューやブログで明らかになった数々のエピソードを知っていた人たちからは、離婚は当然という声も上がった。

さらにさかのぼれば2015年3月放送の「私の何がイケないの？」（TBS）で炎上した栗田貫一さんのケースもある。夫婦の密着VTRが放送され、妻で女優の大沢さやかさんに対して「頼むから死んでくれ」「殺していい？」などと強烈な言葉でなじる姿は、バラエティーの演出を超えていると批判が殺到した。

今や、彼らのような昭和的「亭主関白」は問答無用で斬られる時代なのだ。「妻より稼いでいるから家事はしない」「俺が言ってるんだから正しい」といった価値観は、家事育児への参加や共働きが当たり前になった令和の感覚とは大きく食い違い、摩擦を生む。つまり単純に女性が強くなったというよりは、社会全体が「不平等」に対して敏感になってきたのである。

ドラマでも大人気 SNS時代のヒットコンテンツとなった「モラハラ夫」

昔は「家庭の問題は外に出すな」が常識だったが、SNSやYouTubeなどで個人が自由に声を発信できる時代になった今、「モラハラされている私」の経験談が誰でも共有できるようになった。誰かが「うちの夫、こんなこと言ってくるんです」と口火を切れば、それが「うちも！」「私も同じだった」と連鎖する。語ることで癒やされ、また共感を呼ぶ。今のネット文化と非常に相性がいいのである。実際、インフルエンサーの中には「夫のモラハラから逃げたシンママ生活」といったテーマで多くの共感を得ている人もいる。男尊女卑的な感覚のままの九州男性たちをこき下ろす「さす九（さすが九州）」というハッシュタグも大きな注目を集めた。

さらに「モラハラ夫」を扱ったコンテンツも大ブームである。2024年以降、「極限夫婦」（関西テレビ）、「わたしの宝物」（フジテレビ）や「夫よ、死んでくれないか」（テレビ東京）など、モラハラ夫の登場するドラマは女性視聴者を中心に話題をさらった。さらに視聴者だけでなく、俳優界にも新たな風潮が生まれたようだ。「モラハラ夫」の演技がうま過ぎる俳優たちには大いに注目が集まるのである。

「夫よ〜」での塚本高史さんや、「わたしの宝物」での田中圭さん、「夫を社会的に抹殺する5つの方法」（テレビ東京）の野村周平さんなど。さかのぼればDV気質の恋人を演じた「ラスト・フレンズ」の錦戸亮さんや、妻への愛が狂気じみていく夫を演じた「あなたのことはそれほど」（フジテレビ）での東出昌大さんなど、顔の良さが先行で演技はいまひとつといわれていたのが、クズ男という当たり役をつかんで活躍の幅を広げた俳優は多い。逆にいえば、爽やかな見た目だからこそ、内面のクズさが際立つという強みになっているのかもしれない。

こうしてさまざまな理由から、モラハラ夫は「社会的に許されない存在」として可視化されつつある。そして、それを「言葉にしていい」「誰かに伝えていい」という空気が確実に広がっている。

加藤さんの離婚が注目されたのも、単なる芸能ニュースというより、「見た目も家庭もあんなに完璧そうな女性ですら、モラハラで苦しんでいたのかもしれない」というリアリティーが、多くの女性たちの共感を呼んだからなのだろう。

もちろん、モラハラかどうかはケースバイケースであり、夫婦間の事情は外からすべてが分かるわけではない。だが、「これはおかしい」と声を上げられる環境が整ってきたことは、確実に前進である。そしてその声が、多くの人にとって「私だけじゃなかった」と思える救いになっている限り、モラハラ夫という存在は、今後も「語るべきテーマ」であり続けるだろう。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部