日米通算200勝達成をかけて8月28日のマウンドに上がる予定の巨人・田中将大（36）。北海道・駒大苫小牧高校時代のチームメイトであり、現在は外資系証券会社に勤務する鷲谷修也は、達成目前に迫った元チームメイトの偉業を特別な思いで見守っている。

【写真】199勝までの軌跡をプレイバック！

鷲谷は、駒大苫小牧高校が2連覇を達成した2005年夏や、早稲田実業と引き分け再試合までもつれた2006年夏も、田中と同じ舞台に立っていた。かつての仲間が古巣・楽天から巨人に移籍し、本拠地・東京ドームでの初登板となった4月17日、巨人対横浜DeNAの試合を観戦した。200勝まであと2勝に迫るから応援に訪れたわけではなく、ふとした思いつきで観戦を決めたという。この試合で田中は初回から変化球を痛打され、2回6失点でKOされた。

「なかなか現実は厳しいなとは思いましたけど、僕はむしろプロ1年目の将大を思い出しました。楽天のキャンプでボコボコに打たれて、オープン戦も結果が出なくて。将大の真っ直ぐがあんなにも通用しないのかと思ったところからプロ野球生活がスタートした。そこから修正を重ねて1年目には結局、11勝したわけじゃないですか。きっと今シーズンも何かしらの足跡を巨人に残してくれるのではないかと思ってきました」

横浜戦後、2週間の二軍調整を挟み、田中は5月1日の広島戦に先発。だが、初回に3失点を喫して3回裏の打席で交代となり、無期限の二軍調整を告げられた。約3か月の二軍調整を経て8月7日のヤクルト戦に先発すると、勝ち星は逃したものの5回3分の2を投げて2失点（自責点1）と及第点のピッチングを披露し、8月21日のヤクルト戦でついに199勝目をあげて大記録達成に王手をかけた。

鷲谷にとって田中のピッチングで思い出深いのは、日本が世界一に輝いた2009年のWBCだ。鷲谷は高校卒業後、米国のデザート短大に通い、2009年当時は外野手として米国の大学野球で活躍していた。後にヤンキースに移籍する田中より一足早く米国に挑戦していたのだ。鷲谷は侍ジャパンの試合を観戦するだけでなく、19歳になった田中と食事することもできたという。

2009年のWBC時に「田中との食事で受けた刺激」

実は前年に、鷲谷はMLBのドラフトでワシントン・ナショナルズから指名を受け、一度は拒否していた。当時は心の準備も、技術的な備えもなかったからだ。翌2009年のドラフトでも14巡目（全体では412巡目）に指名された鷲谷がメジャー挑戦を決断したのは、田中のピッチングを米国の地で観戦し、食事を共にしたことが大きい。

「高校時代から人に厳しいヤツでした。それ以上に、自分自身に厳しかった。プレーで選手を引っ張るだけでなく、（3年夏の直前まで主将だった田中は）言葉も駆使してチームをまとめあげていた。人として見習う部分が多い同級生でした。そんなヤツとアメリカで会って、刺激をもらいました」

田中より一足はやい鷲谷のメジャー挑戦は2年で終わりを告げたが、その後は上智大学に編入し、2014年から外資系証券会社や三井物産などを渡り歩いて来た。そんな鷲谷と筆者は一度、楽天の本拠地で田中の登板試合を観戦したこともあった。早稲田大学から北海道日本ハムに入団して1年目の斎藤佑樹と、楽天の田中がプロ入り後初めて投げ合った2011年9月の北海道日本ハム戦だ。

「あの時は、スライダーが140キロを計測していましたよね。高校時代から将大は高速スライダーが武器でした。ただ、24勝した2013年の将大って、シーズンも終盤になる頃にはスライダーをよく打たれていた。そこからスプリットを多投するようになり、（翌2014年に移籍した）ヤンキースでもスプリットを主体にして投げていた。そして現在は、カットボールも投げるし、ツーシームも投げる変化球主体のピッチャーですよね。同じようにマウンドに上がり、同じように抑えているように見えても、将大は投球スタイルを変化させてきたと思います」

田中が高校1年生だった2004年の明治神宮大会では捕手のポジションからマウンドに上がった試合もあった。全国制覇を遂げた2年夏の甲子園決勝では同点の5回からマウンドに上がり、田中は最後の打者に150キロを投じ、胴上げ投手となった。

1年夏に駒大苫小牧は北海道勢として初めて全国制覇を遂げ、2年夏には2連覇を達成。先輩の不祥事によるセンバツ辞退など苦しい時期を経ながらも、田中と鷲谷は再び、甲子園決勝の舞台に立った。濃密な3年間だった。

「将大は孤高の存在です」

卒業後しばらくは毎年末に同窓会を開催していたが近年は開催すること自体がなくなり、鷲谷が田中の登板を観戦する機会もほとんどない。高校卒業から19年が経過し、社会人としてそれぞれが家族を持つ身となれば、かつてのように頻繁に会うことも、連絡を取り合うこともなくなるのは当然だ。

そして、2006年夏の決勝を戦った駒大苫小牧、早実のナインで今も現役で野球を続けているのは田中だけになっている。

「やっぱり将大はすごいです。ずっと同じことを続けているわけじゃないですか。孤高の存在です。将大自身に数字のこだわりはないでしょうけど、応援している僕らからしたら200勝を達成してほしいと願います」

■取材・文／柳川悠二（ノンフィクションライター）