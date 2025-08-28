0歳＆2歳児のおでかけ、移動手段の最適解は？「あの乗り物」を見に行った結果｜二人育児のキロク#29【ママリ】

第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く『二人育児のキロク』第29話をごらんください。

へうくんが生まれた後、移動手段に悩んでいたマキノさん。住んでいる場所の地域性を考え、電動自転車の導入も候補に挙がっていました。ですが、なかなか踏ん切りがつかないようです…。

©warabeams

©warabeams

妊娠中は、くうちゃんを乗せ、ベビーカーでお出かけをしていました。ですが、子ども2人になると、移動手段も考えなければいけません。

©warabeams

©warabeams

マキノさんが住む地域では、「子ども乗せ電動自転車」を利用している人も多いようです。

©warabeams

©warabeams

電動自転車の購入も考えたマキノさんでしたが、悩んだ結果、保留となったようです。自分の住んでいる地域によっても、移動手段は変わってきます。子どもや親にとって、負担の少ない方法が見つかるとよいですね。

自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる

©warabeams

©warabeams

©warabeams

第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。



しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。



育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。



新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。

記事作成: NAKAMA

（配信元: ママリ）