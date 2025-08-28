ÅÏÊÕÈþÎ¤¡¡ô¢¸¶·ÉÇ·¤È¡ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¡É¤Î¿·¶Ê¤Ë»×¤¤¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÅÏÊÕÈþÎ¤¡Ê59¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖBlue¡¡Ocean¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿·¶Ê¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÏÊÕÈþÎ¤¡£6·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îô¢¸¶·ÉÇ·¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï³Ú¶ÊÄó¶¡¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØMy¡¡Revolution¡Ù¤ä¡Ø²Æ¤¬Íè¤¿¡Ù¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÂ¼²íÏ¯¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÊÔ¶Ê²È¤ÎÊý¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥Ã¥¡¼¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ¡£²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¨¤¯´¶ÁÛ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡2005Ç¯¤Ë¤â³Ú¶Ê¡Ö¥È¥Þ¥È¡×¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ãç´Ö¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤Î»Å»ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÆ²ñ¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤ªÊÌ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ô¢¸¶¤µ¤ó¤È¤â¤½¤¦¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¥Þ¥Ã¥¡¼¤Ë¶Ê½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³Ú¶Ê¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¹¤°Ä°¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤Õ¤ì¤¯¤ë»×¤¤¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎÞ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤Ï¡Ö¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£