岡山県笠岡市・笠岡諸島の高島にマリンアクティビティが楽しめ、宿泊もできるレジャースポット「ＬＯＫＡＨＩ（ロカヒ）」がオープンした。整備したのは、同市の地域おこし協力隊員の長瀬寛明さん（４７）＝同市旭が丘。島の魅力を引き出し、にぎわい創出を図ろうと１年がかりで準備していた。



【写真】宿泊施設のバーカウンターはこんな感じです

ロカヒは高島港の南約０・６キロにある高島西海岸に開設。宿泊施設は、島民から無償で借りた木造２階の元民宿を改装した。１階に軽食やアルコールを販売するバーカウンターと風呂、トイレ、２階に６畳と８畳の和室がある。宿泊料金は曜日に関係なく、１人素泊まり３５００円に設定した。



アクティビティの体験料金は、サップ９０分３５００円、バナナボート３０分３千円、水上バイク２０分３千円。最大１０人まで乗船できるクルージング（４時間５万円）も楽しめる。



砂浜にはひさし付きの簡易休憩所を設け、ソファやテーブルを置いた。波音や星空を楽しみながらのんびりくつろげる。要望に応じてテント型サウナ（５千円）を利用でき、肉や野菜を使ったバーベキュー（１人３５００円）も用意する。



長瀬さんは三重県四日市市出身の元大工。３０代半ばで「新しいことに挑戦したい」と沖縄県に移住してマリンショップを立ち上げた。利用者だった高島出身者に誘われて島を訪れた際、多島美や穏やかな海に魅了され、２０２３年４月に協力隊員になった。



昨年６月、ロカヒの整備に着手し、今年７月に営業を始めた。１年を通して利用してもらうため、冬場にバーベキューの食材として地元のカキの提供なども計画している。



長瀬さんは「遊びを通して高島の魅力を知ってほしい。将来は笠岡諸島のほかの島で地元の人と協力し、同じような施設を整備したい」と話している。



問い合わせは長瀬さん（０９０ー８５４８ー４３７３）。



（まいどなニュース／山陽新聞）