ブラデリスニューヨークの人気補整ショーツ♡「おしりが桃！パンツ」に新色登場

補整下着ブランド〈ブラデリスニューヨーク〉の人気アイテム「おしりが桃！パンツ」に、新色が仲間入り。2025年9月17日より発売されるのは、華やかな「ブロッサムピンク」と、大人の女性にぴったりな「ルージュレッド」。ウエストから太ももまでしっかり包み込み、自然な丸みを描くヒップラインを演出する深ばきショーツは、毎日のボディメイクを快適にサポートしてくれます。

人気の秘密♡立体パターンと優しい生地

「おしりが桃！パンツ」は、1997年の誕生以来ロングセラーを続け、累計165万枚を突破した人気シリーズ。最大の特徴は、ヒップ全体を包み込みながらお尻と太ももの境目を美しく整える独自の立体パターンです。

さらに素材にはオリジナルの「ナイロン綿ベア天竺」を使用。上質なスーピマ綿を配合し、なめらかで優しい肌当たりと、接触冷感によるひんやり効果も。季節を問わず快適にはけるのが魅力です。

Angellirの人気ブラ「ふんわりルームブラ」から肌馴染み新色登場♡

気分を上げる新色♡ルージュレッド＆ブロッサムピンク

2025年9月17日からは、還暦祝いとしてリクエストの多かった「ルージュレッド」と、女性らしさを引き立てる「ブロッサムピンク」が新登場。価格は1,980円（税込）で、サイズはSからLLまで展開。

華やかなカラーがラインナップに加わることで、ボディメイクだけでなく、日常に取り入れるだけで気持ちまで明るくしてくれる一枚に。大切な人へのギフトとしても喜ばれるショーツです。

応募方法は「#ブラデリス」「#ブラデリスフィット」のハッシュタグをつけて、ブラデリスニューヨークの公式X(旧 Twitter)アカウントによるキャンペーンポストにリプライ、もしくは引用ポストする形でご投稿ください。

賞品は「桃パンツ入り桃缶」となっているので、ぜひチャレンジしてみてください！

※キャンペーンツイートは8/29(金)に投稿予定

※カラーはお選びいただけません

募集期間：2025年8月29日(金)～9月4日(木)

毎日を快適に美しく

深ばきショーツ「おしりが桃！パンツ」は、締め付け感なく自然にヒップラインを整え、日常を心地よくサポートしてくれるアイテム。

今回登場する2つの新色は、機能性だけでなく気分まで華やかに彩ります。価格は税込1,980円と手に取りやすく、シリーズ累計165万枚突破という実績も納得のクオリティ。

ブラデリスニューヨークの新色ショーツで、毎日のインナー選びに小さなときめきを添えてみてはいかがでしょうか♪