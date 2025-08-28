鼻の軟骨にできたガン。効果的な治療法はないと知った妻は自分を責めるが…／にゃんかつ
樹さんとパパさんの夫婦は、YouTubeチャンネル「にゃんかつ」で11匹の保護猫との暮らしを配信しています。行くあてのない猫を保護したことをきっかけに、次々と猫を引き取ることになった結果、樹さん夫婦は11匹の猫と暮らす大家族になっていきました。
【漫画】『にゃんかつ 11匹と2人の暮らし』を第1回から読む
チャンネル登録者数は10万人を超え、世界中にファンがいる樹さん夫婦と猫たちの暮らし。本作では、猫との出会いやかわいく楽しい日常はもちろん、猫を迎えるために必要な準備や多頭飼いの苦労、そして悲しい現実もリアルに描かれています。
YouTubeで話題！『にゃんかつ 11匹と2人の暮らし』は、猫が好きな人に役立つ知識も満載の、11匹の猫と2人の日常を描いたコミックエッセイです！
※本作品は『にゃんかつ 11匹と2人の暮らし』（ゆきよみ：著者、にゃんかつ：監修/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
