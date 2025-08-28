Tamagotchi nano¡ß¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Á¡×ÅÐ¾ì! À¤³¦°ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¡í°é¤Æ¡í¤è¤¦
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤è¤ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Á¡×(³Æ5,500±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ8·î28Æü16»þ¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Á¡×(³Æ5,500±ß)
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Á¡×¤Ï¡¢¥«¥é¡¼±Õ¾½¡¦½¼ÅÅ¼°¤ÇÁ´Ä¹Ìó4Ñ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡ÖTamagotchi nano colorful¡×¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶â¾ë½¡¹¬ÀèÀ¸¤È¥ÎÂ¼Í¥²ðÀèÀ¸¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤é¤·¤¤ÀÄ¤È¹õ¤ÎÁ´2¼ïÎà¡£
¤ªÀ¤ÏÃ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï20¿Í°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¿¤Á¡£·éÀ¤°ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥àZ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤äÆüËÜÂåÉ½Àï¤ò°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²Àï¡£¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò°é¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¡¼±Õ¾½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ ¤¢¤Ç¤£¤·¤ç¤Ê¤ë¡¦¤¿¤¤¤à!¡Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È³¨¿´¡¢ºã¡¢»ÎÆ»¡¢°¦¶õ¤¬²èÌÌ¤òÀêÎÎ¤·¤Ë¤¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤«¤éÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä!?
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï8·î28Æü¡Á8·î31Æü¤Ë³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ö¡¼¥¹Æâ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ö¡¼¥¹¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë9·î28Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ ¥¨¥´¥¤¥¹¥È¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)BANDAI
2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Á¡×(³Æ5,500±ß)
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Á¡×¤Ï¡¢¥«¥é¡¼±Õ¾½¡¦½¼ÅÅ¼°¤ÇÁ´Ä¹Ìó4Ñ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡ÖTamagotchi nano colorful¡×¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶â¾ë½¡¹¬ÀèÀ¸¤È¥ÎÂ¼Í¥²ðÀèÀ¸¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤é¤·¤¤ÀÄ¤È¹õ¤ÎÁ´2¼ïÎà¡£
¤ªÀ¤ÏÃ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï20¿Í°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¿¤Á¡£·éÀ¤°ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥àZ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤äÆüËÜÂåÉ½Àï¤ò°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²Àï¡£¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò°é¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¡¼±Õ¾½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ ¤¢¤Ç¤£¤·¤ç¤Ê¤ë¡¦¤¿¤¤¤à!¡Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È³¨¿´¡¢ºã¡¢»ÎÆ»¡¢°¦¶õ¤¬²èÌÌ¤òÀêÎÎ¤·¤Ë¤¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤«¤éÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä!?
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï8·î28Æü¡Á8·î31Æü¤Ë³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ö¡¼¥¹Æâ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ö¡¼¥¹¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë9·î28Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ ¥¨¥´¥¤¥¹¥È¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)BANDAI