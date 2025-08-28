扱いにくい高級車と大物女優…。付き人の仕事に初日から大波乱！／大物女優の付き人は、ほぼ奴隷の日々でした。
一般社会とかけ離れた華やかなイメージがある芸能界。実際はどんな世界なのでしょうか？
【漫画】『大物女優の付き人は、ほぼ奴隷の日々でした。』を第1回から読む
俳優志望で大手芸能事務所に入ったボクちゃん（僕田友・21歳）の最初の仕事は、朝ドラのヒロインを務めたこともある国民的女優の付き人だった！
月10万円という安月給で、送り迎えや荷物持ちをはじめ、いわれたとおりになんでもこなす日々。怒られてばかりだけれど、時々見られる女優の優しさにホロっとさせられたり、芸能人の金銭感覚や人間関係のドロドロなどに驚かされることも。
365日・24時間拘束され、自分を捨てて女優のために生きる――。そんな超ド級のブラック職業「付き人」の経験と芸能界の裏側を描いた、オール実話のコミックエッセイをお届けします！
※本記事は『大物女優の付き人は、ほぼ奴隷の日々でした。』（僕田友：原作、西つるみ：漫画/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました
【漫画】『大物女優の付き人は、ほぼ奴隷の日々でした。』を第1回から読む
俳優志望で大手芸能事務所に入ったボクちゃん（僕田友・21歳）の最初の仕事は、朝ドラのヒロインを務めたこともある国民的女優の付き人だった！
月10万円という安月給で、送り迎えや荷物持ちをはじめ、いわれたとおりになんでもこなす日々。怒られてばかりだけれど、時々見られる女優の優しさにホロっとさせられたり、芸能人の金銭感覚や人間関係のドロドロなどに驚かされることも。
365日・24時間拘束され、自分を捨てて女優のために生きる――。そんな超ド級のブラック職業「付き人」の経験と芸能界の裏側を描いた、オール実話のコミックエッセイをお届けします！
※本記事は『大物女優の付き人は、ほぼ奴隷の日々でした。』（僕田友：原作、西つるみ：漫画/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました