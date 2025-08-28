¡ÚÀ¯¼£¹Í¡Û¤Ê¤¼º£¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ò¡ÖÎå¤Þ¤¹²ñ¡×¡©¡¡¾®Àô½ã°ìÏº»á¡¢»³ºêÂó»á¤é¡È¿ÈÆâ¡É¤È¤Î²ñ¿©¤Ë´±Å¡´´Éô¶ì¸À
¡¡»×¤ï¤º¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡È¿ÈÆâ¡É¤È°û¤ó¤Ç¤ë¾ì¹ç¤«¡×¤È¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡24ÆüÌë¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤¿¼óÁê¡£¼«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¡¢»³ºêÂó¸µ¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ¤é¤È²ñ¿©¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ï¤Î²ñ¿©¤Ï2ÅÙÌÜ¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï¾®Àô»á¤¬¼óÁê¤ËÅÞÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤òÂ¥¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¡Ö¸å¸«¿Í¡×¤Ë¤è¤ëÎå¤Þ¤¹²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡»³ºê»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Ï¾®ÀôÀ¯¸¢»þ¤ÎÍ¹À¯Áªµó¡£Í¹À¯Ì±±Ä²½¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÂ¤È¿ÁÈ¤Ë»ÉµÒ¤òÎ©¤Æ¼«Ì±¤ÏÂç¾¡¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤òÁ°¤Ë¡¢¼óÁê¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¤Þ¤Í¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÂ¸µ¤ÏÍÉ¤é¤¤¤À¤Þ¤Þ¤À¡£9·î2Æü¤Î»²±¡ÁªÁí³ç¸å¤ÏÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ò½ä¤ë°Õ»×³ÎÇ§¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î²áÈ¾¿ô¤¬ÁíºÛÁª¼Â»Ü¤òµá¤á¤ì¤Ð¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡ÖÂà¿Ø´«¹ð¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£²ñ¿©¤Ç¤Ï¸å¸«¿Í¤«¤éÀ¯¸¢±¿±Ä¤Î½õ¸À¤ò¼ø¤«¤ê¡¢¼óÁê¤¬¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡»²±¡Áª¤«¤é1¥«·î°Ê¾å¡¢ÅÞ¤ÏÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·ÇÉ¤È¼óÁêÍÊ¸îÇÉ¤Ç¤¤¤ï¤ÐÆóÊ¬¾õÂÖ¤Ç¡¢µµÎö¤Ï¿¼¤¤¡£ÅÞÆâ¤ÎÊ¬Îö¤Ï¿Í»ö¤äÀ¯ºö¿ä¿Ê¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¼óÁê¤Ï¡¢Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤äÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇµÄ°÷¤é¤ÎÈ¯¸À¤ËÂ¿¤¯ÀÜ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÈó¸ø¼°¤Ë¤âÆÃ¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¿Í¡¢ÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÈÉ¨µÍ¤á¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¼óÁêÆ°ÀÅ¤ò¸«¤ë¤È¡¢»²±¡Áª¸å¤Ë²ñ¿©¤·¤¿Áê¼ê¤ÏÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤äµìÃÎ¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤é¤À¡£ºòÇ¯10·î¤Î½¢Ç¤¸å¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤â´ä²°µ£³°Áê¤éÂ¦¶á¤¬Â¿¤¤¡£Æ°ÀÅ¤ËºÜ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼èºà¤Ç¤ÏµÄ°÷¤¿¤Á¤Èµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¡ÖÅØÎÏ¡×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤º¡¢ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ËÀÑ¶ËÅª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÅÞ±¿±Ä¤ò¤Û¤ÜÇ¤¤»¤ë¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤¬¡Ö±Æ¤ÎÁíÍý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ï¡¢¼óÁê¤Î»ÑÀª¤Ë¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸µ¡¹¡¢ÅÞÆâ´ðÈ×¤¬ÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ê¤³¤È¤Ï¼óÁê¼«¿È¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢±¿±Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÃç´Ö¤òÁý¤ä¤»¤º¤Ë¡¢À¯¸¢È¯Â¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯11¥«·î¤Ë¤Ê¤ë¡£ºËÁê¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¡Ê¼«Ì±µÄ°÷¤¬¡Ë³§¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤«¡×¡£ËÁÆ¬¤Î²ñ¿©¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼óÁê¤Ï¼þ°Ï¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¼óÁê¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¿´±Å¡´´Éô¤Ï¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¡£¡ÖÀÎ¤Î¿Í¤Î½õ¸À¤è¤ê¡¢º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëµÄ°÷¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤³¤½Âç»ö¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¡£Æ±´¶¤À¡£¡¡¡Ê´äÃ«½Ö¡Ë
