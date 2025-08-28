ELIONE、Zepp Shinjukuでワンマンライブ開催決定
ELIONEが、11月25日（火）に、Zepp Shinjukuでワンマンライブを開催することを発表した。
2年前に行われた渋谷WWWでのワンマンライブではチケットは即完、彼自身のラッパーとしてのアイデンディティを遺憾無く発揮したパフォーマンスで観客を魅了した。今回の「ELIONE THE LIVE 2025 - JUST LIVE FOR TODAY-」は、キャリア2度目、Zeppでの初となるワンマンライブで、BACH LOGICフルプロデュースによる2度目のタッグアルバム『Just Live For Today』が7月にリリースされたことを記念して行われるもの。ゲストアーティストとして、CHICO CARLITO、G-k.i.d、JP THE WAVY、Masato Hayashi、Mummy-D、vividboooyが、第一弾客演アーティストとして発表された。
今回のライブヴィジュアルは、ELIONEの盟友でもあり、BLUEPRINTTMを主宰する写真家の小田駿一が担当し、タイポグラフィはHiroki Hisajimaが担当した。
■ELIONE コメント
前回のWWWでのワンマンライブから約2年。
色んなことにチャレンジして、ラッパーとして、大きく成⻑できたと思います。
俺もみんなも成⻑していく過程を、一緒に共有できたらな、、、って。
全力で楽しみに来てください。
最高の一日にしよう。
＜ライブ情報＞
ELIONE THE LIVE 2025 - JUST LIVE FOR TODAY-
2025年11月25日（火）東京・Zepp Shinjuku
OPEN 18:30 START 19:30
料金: ADV. \6500（1D 代 別途）
出演: ELIONE
GUEST ARTIST:
（AtoZ）
CHICO CARLITO
G-k.i.d
JP THE WAVY
Masato Hayashi
Mummy-D
vividboooy
..and more !
チケット詳細 https://eplus.jp/elione/
ELIONE Info https://lit.link/elione1987
