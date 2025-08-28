CANDY TUNE、1stフルアルバム『倍倍FIGHT!』のアートワーク＆収録曲を公開 「レベチかわいい！」MVもプレミア公開へ
CANDY TUNEが、10月1日にリリースする1stフルアルバム『倍倍FIGHT!』のアートワークと収録楽曲を公開した。さらに、自己肯定感が“アガる”と話題の収録曲「レベチかわいい！」のミュージックビデオが、きょう28日午後7時にYouTubeプレミアにて公開される。
【画像】キラキラ＆カワイイ＆クール！アルバム『倍倍FIGHT!』初回限定盤のジャケット
アルバムの表題曲「倍倍FIGHT!」はTikTokでの総再生回数が33億回を突破。4月発売の2ndシングルCD『推し▽好き▽しんどい▽』（▽＝ハートマーク）はオリコン週間シングルランキング初登場2位を獲得し、5月にはグループ史上最大規模となる千葉・幕張イベントホールでの単独2Days公演も成功させた。さらに、10月に開催される全国8都市ツアーは先行販売で全公演が完売し、12月には東京・東京ガーデンシアターでの追加公演開催も決定している。
公開されたアートワークは、キラキラでかわいらしい要素に加えて、少しクールなテイストも取り入れられており、グループの“ポジティブギャルマインド”の奥にある芯の強さを表現したデザインに仕上がっている。
アルバムには、「倍倍FIGHT!」「キス・ミー・パティシエ」などの代表曲に加え、デビュー2周年を記念して制作された「LASTING TUNE」、新曲「永遠Twilight」「アイしちゃってます▽」（▽＝ハートマーク）のほか、「レベチかわいい！」も収められている。
現在、アルバム発売を記念したリリースイベントも開催中。CDの店舗別購入者特典絵柄も公開された。
■アルバム『倍倍FIGHT!』収録曲
M01. Overture -first tune-
M02. 倍倍FIGHT!
M03. 絶対きゃんちゅー宣言っ！
M04. 必殺あざとポーズ
M05. 夏しかサマーー！▽（▽＝ハートマーク）
M06. 君もゾンビですか ゾンビですね
M07. Twilight Dilemma
M08. 永遠Twilight
M09. 推し▽好き▽しんどい（▽＝ハートマーク）
M10. アイしちゃってます▽（▽＝ハートマーク）
M11. エトセトLOVE YOU
M12. レベチかわいい！
M13. キス・ミー・パティシエ
M14. LASTING TUNE
