¡ÚÎ¦¾å¡ÛÄ¶¿·À±¡¦ÀÄÌÚ¥¢¥ê¥¨¤Ï¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È£±£°£°¥¥í¤Îà¥Ð¥¥Ð¥áÂÎ·Á¡Ö²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¶Ú¥È¥ì¡×
¡¡Ä¶¿·À±¤¬¤¤¤è¤¤¤èÀ¤³¦¤Ø¡½¡½¡££¹·î£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¡¢Åìµþ¡Ë¤Ë¡¢½÷»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀÄÌÚ¥¢¥ê¥¨¡Ê£²£±¡áÆüÂÎÂç¡Ë¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ÇÄ©¤à¡££¶·î¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢½é¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£··î¡¢Åìµþ¡Ë¤Ï£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë£²£±ºÐ¤Ï¡¢º®¹ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬ÍÎÏ¡£ËÜ»æ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¶ÚÆù¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äÆüËÜ¹ñÀÒ¤Î¼èÆÀ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ïº®¹ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤
¡¡ÀÄÌÚ¡¡Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ì¤Ð½é¤á¤ÆÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ£µ£±ÉÃÂæ¤ÇÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¶ÚÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤È¤¬Áö¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î½Å¤µ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«
¡¡ÀÄÌÚ¡¡¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ï£±£°£°¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÒÂ¤Ç£¶£°¥¥í¤È¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤ÎÃËÀ¤È¤ÏÄ¥¤ê¹ç¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½ÀÎ¤«¤é¶ÚÆù¼Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡ÀÄÌÚ¡¡Âç³Ø£²Ç¯¤Îº¢¤ÏÁé¤»¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶ÚÎÏÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µîÇ¯¤Î¼Ì¿¿¤Èº£Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬¤Ò¤È²ó¤ê¤°¤é¤¤°ã¤¦¤Î¤Ç¡£µîÇ¯¤ÎÅßµ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç½é¤á¤Æ¶ÚÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼ÊÂ¤ß¤Ë¡Ê¶Ú¥È¥ì¤Ë¡Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÑÅÙ¤Ï½µ£²¡Á£³²ó¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð²¿¤«¤·¤é¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¤¹¤´¤¤¶ÚÆù¤À
¡¡ÀÄÌÚ¡¡º£¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÆü¾Æ¤±¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¶ÚÆù¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÏÎý½¬Ãæ¤È¤«Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¡Ê¥·¥ç¡¼¥È¥¿¥¤¥Ä¡Ë¤ÇÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤é¤º¤ËÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë·ë¹½¤¹¤°Æü¾Æ¤±¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡ÀÄÌÚ¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï·ë¹½Áö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÚÎÏ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ£µ£±ÉÃÂæ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£·ë¹½¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÆüËÜ¹ñÀÒ¤Î¼èÆÀ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤º¶ìÏ«¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿
¡¡ÀÄÌÚ¡¡¼«Ê¬¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÊÂ¾¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¡ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£É¬Í×¤Ê½ñÎà¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë²£ÉÍ¤ÈÉÍ¾¾¤ò¹Ô¤Íè¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤µã¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£»×¤¨¤Ð¤¢¤Î»þ¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë
¡¡ÀÄÌÚ¡¡Â´¶È¤·¤Æ£²Ç¯¸å¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£Î¦¾å¤òÂ³¤±¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤â¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤é¥í¥¹¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤·¡¢ËþÂ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï
¡¡ÀÄÌÚ¡¡º£¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ê»ØÆ³¤ò¶Ä¤°¡ËÂçÄÍ¡Ê¸÷Íº¡ËÀèÀ¸¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÄÍÀèÀ¸¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉÔ°Â¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤âÂ³¤±¤ë¤Ê¤éÂç³Ø±¡¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬µòÅÀ¤òÆüÂÎÂç¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¤¢¤ª¤¡¦¤¢¤ê¤¨¡¡£²£°£°£´Ç¯£¶·î£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£ÆüËÜ¤È¥Ú¥ë¡¼¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ëÉã¤È¡¢¥Ú¥ë¡¼¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ëÊì¤Î¤â¤È¡¢¼«¿È¤ÏÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀÁ°¤Î£µ·î¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¹ñºÝ¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë£µ£±ÉÃ£·£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥ì¥¹¡×À«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶·î¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÀÄÌÚ¡×À«¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡££··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï£³°Ì¡£Î¦¾å°Ê³°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡ÖÆüÂÎÂç¤ËÍè¤Æà±¿Æ°²»ÃÔá¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¡££±£¶£³¥»¥ó¥Á¡£