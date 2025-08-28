TBS NEWS DIG Powered by JNN

Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµ­Ç°¤·¡¢Íè·î3Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁí½ñµ­¤Ï2019Ç¯¤ËËÌµþ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¤ÎË¬Ìä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶âÁí½ñµ­¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤â²ñÃÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÈ·»³Í³µªÉ×¸µÁíÍý¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£