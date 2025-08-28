¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¡×·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¡ËÌÄ«Á¯¡¦¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬½ÐÀÊ¤Ø¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜÈ¯É½
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢Íè·î3Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁí½ñµ¤Ï2019Ç¯¤ËËÌµþ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¤ÎË¬Ìä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤â²ñÃÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÈ·»³Í³µªÉ×¸µÁíÍý¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
