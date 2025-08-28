¡Ö4000±ß¤â¤é¤¨¤ë¤È¡Ä¡×½¾¶È°÷¤¬¾Ú¸À¡¡ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤é¤»Êó½·ÌóÂ«¤«¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤é¤òÂáÊá¡¡¸õÊä¼Ô¤Ï´ØÍ¿ÈÝÄê¡Únews23¡Û
»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·¤òÌóÂ«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö3000±ß¤«¤é4000±ß¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»ö·ï¤Î¹½¿Þ¡Û¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï3000±ß¡×ÅêÉ¼¤Ç½¾¶È°÷¤Ë¡ÈÊó½·¡ÉÌóÂ«¤«
ÅêÉ¼¤ÇÊó½·ÌóÂ«¤«¡¡¡Ö4000±ß¤â¤é¤¨¤ë¡×½¾¶È°÷¤¬¾Ú¸À
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¡È¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡É¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤äÄ»¼è¤Ê¤É1ÅÔ7¸©¤Ç31Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤Î¼Ò⻑‧Íû¾»ÈÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤È´´Éô¤ÎÃË½÷5¿Í¡£ÍûÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë¼«⺠ÅÞÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿°¤Éô¶³µ×»á¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷60¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÅêÉ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿½¾¶È°÷¤Ï¡Ä
¥Ç¥ë¥Ñ¥é½¾¶È°÷
¡ÖÁªµó¤ÎÁ°¤Ë¡ÊÏÃ¤¬¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø3000±ß¤«¤é4000±ß¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Î¹½¿Þ¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
»²±¡Áª¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼Ò⻑¤ÎÍûÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ°¤Éô»á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×Êý¿Ë¤ò·èÄê¡£½¾¶È°÷¤¬°¤Éô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¡È»Ä¶ÈÂå¡É¤È¤·¤Æ¸½¶â¤òÅÏ¤¹¤è¤¦´´Éô¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´´Éô¤é¤Ï¡¢¸ø¼¨Æü¡Ê7·î2Æü¡¦3Æü¡Ë¤Ê¤É¤ËÁ´¹ñ¤ÎÅ¹⻑¤é¤È¥¦¥§¥Ö²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¤³¤ÎÊý¿Ë¤ò¼þÃÎ¡£Å¹⻑¤é¤Ï¡¢Ä«Îé¤Ê¤É¤Ç½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¡ÖÅêÉ¼¤¹¤ì¤Ð¼Ò°÷¤Ë4000±ß¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï3000±ß»ÙÊ§¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÅ¹⻑¤é¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤é¤Ë°¤Éô»á¤È½ñ¤¤¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ò»£±Æ¤·Êó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡ÈÊó½·¡É¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍûÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï½¾¶È°÷¤é250¿Í°Ê¾å¤ËÊó½·¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÅ¦È¯¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡ÈÉÔ¿³¡É¤Ë»×¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î»£±Æ¡É¤â¡¡¸õÊä¼Ô¤Ï´ØÍ¿¤òÈÝÄê
¥Ç¥ë¥Ñ¥é½¾¶È°÷
¡Ö¡Ø¡Ê°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¡ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¶¯À©¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ø½ñ¤¤¤¿Ì¾Á°¤ò¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë°¤Éô¤µ¤ó¤ËÅêÉ¼¤·¤¿½¾¶È°÷¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Áªµó¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤é¤Û¤éÌ¾Á°½ñ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¼õ¤±¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë²ø¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÅêÉ¼¤ò¸«Á÷¤ê¤·¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÅêÉ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡È»Ä¶ÈÂå¡É¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÌóÂ«¡£
¤½¤ÎÅêÉ¼Àè¤È¤Ê¤Ã¤¿°¤Éô»á¤Ï11Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÍý»öÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ù¤ä¤¹¤Ò¤µ»öÌ³½êFacebook¤è¤ê
¡ÖÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ù¡¡¤ä¤¹¤Ò¤µ¡Ù¤È¤ª½ñ¤²¼¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹‼¡×
7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤«¤é¡ÈÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¡É¤È¤·¤ÆÍÊÎ©¤µ¤ì¡¢Ìó8Ëü8000É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
27Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°¤Éô»á¤Ï¡Ä
¡½¡½»Ø¼¨¡¦´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
°¤Éô¶³µ×»á
¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÅÅÏÃ¤Ç°ì²ó¡¢»³ËÜ¼Ò⻑¡ÊÍûÍÆµ¿¼Ô¡Ë¤È¤Ï¡Øº£²ó½Ð¤ë¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦ÏÃ¤·¡¢´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÊóÆ»¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¡Ö26Æü¡¢Ì¼¤«¤é¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤¨¡©¤Ê¤Ë¤¬¡Ù¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
·Ù»ëÄ£¤Ï°¤Éô»á¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£